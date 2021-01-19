First Lady Melania Trump'tan veda mesajı: Tutkulu olun ancak şiddetin hiçbir zaman çözüm olmadığını unutmayın

Beyaz Saray'dan ayrılmalarına bir gün kalan First Lady Melania Trump veda mesajı yayımladı. Melania Trump son mesajında "Şiddet hiçbir zaman çözüm olmaz" mesajını verdi.

First Lady Melania Trump, yarın Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce son bir veda mesajı yayımladı. 6 dakikalık bir video ile veda eden Melania Trump "ABD’nin First Lady’si olarak görev almak hayatımın en büyük onuru oldu." dedi.

Mesajında askerler, asker aileleri, güvenlik güçleri, hastanelerdeki çocuklar, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden aileler, öğretmenler ve pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Melania Trump "Ne yapıyorsanız tutkuyla yapın. Ama şiddetin hiçbir zaman çözüm olmadığını ve asla haklı çıkarılamayacağını unutmayın." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yerel saatle öğle saatlerinde (TSİ 20.00) yemin etmesi planlanıyor.