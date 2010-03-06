First Lady fuarı kapattı

T24 - Endonezya’nın bağımsızlığında kilit isimi ve ülkenin ilk başkanı olan Sukarno’nun eşi Dewi Sukarno, İstanbul’da fuar kapatarak, tüm mücevherleri satın aldı.







CNR Ekspo Fuarcılık ve GİJRATH Media Group işbirliği ile ikincisi düzenlenen ‘Millionaire Fair İstanbul’ dünya jet sosyetesinden bir ismi daha ağırladı. Türkiye’ye özel uçağı ile ilk kez Millionaire Fair için gelen Sukarno fuarın kendisine özel olarak kapatılmasını isteyerek, önemli ölçüde alışveriş yaptı.





Tüm mücevherleri satın aldı



Mücevherlere merakı ile bilinen Bayan Sukarno, fuardaki tüm mücevherleri satın aldı. Bayan Sukarno’nun milyon dolar üzerinde alışveriş siparişleri yaptığı belirtildi. 1970 yılında vefat eden Endonezya’nın eski Başkanı Sukarno ile Japonya seyahati sırasında 19 yaşındayken tanışan Dewi Sukarno, dünya jey sosyetesinin önemli isimleri arasında yer alıyor.





