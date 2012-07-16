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Dünya

First Lady: Artık tweet atarken 10'a kadar sayacağım

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın sevgilisi Valerie Trierweiler, “tweet” atarken artık daha dikkatli olacağı sözünü verdi

16 Temmuz 2012 04:26

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın sevgilisi olan “first lady” Valerie Trierweiler, “tweet” atarken artık daha dikkatli olacağı sözünü verdi.

Hürriyet'in haberine göre, Hollande’ın eski hayat arkadaşı ve dört çocuğunun annesi olan Segolene Royal hakkında seçim kampanyası sürecinde aleyhte mesaj atarak “tweetgate” skandalına yol açan Trierweiler, eşini zor durumda bırakmıştı.

Hollande önceki gün konu hakkında ilk kez açıklama yapmış, yakınlarına “özel meseleler özelde çözülür” mesajını vermişti. Trierweiler de BFM TV’ye dün verdiği röportajda, “Tweet atmadan önce 10’a kadar sayacağım” dedi.


 

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