-FIRST LADY AKPM GENEL KURULU'NDA KONUŞACAK ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, yarın, ''Hasta ve Engelli Çocukların Eğitiminin Güvence Altına Alınması'' konulu raporun tartışılması sırasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'na hitap edecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayrünnisa Gül, AKPM'nin 4-8 Ekim tarihlerinde Strasbourg'da yapılacak Genel Kurul oturumuna, yarın öğleden sonra konuşma yapmak üzere davet edildi. Hayrünnisa Gül, ''Hasta ve Engelli Çocukların Eğitiminin Güvence Altına Alınması'' konulu raporun tartışılması esnasında Genel Kurul'a hitap edecek. Söz konusu oturum sırasında kamuoyuna açıklanacak olan rapor, AKPM üyesi İstanbul Milletvekili Lokman Ayva tarafından kaleme alındı. ''Eğitim Her Engeli Aşar'' kampanyasına destek vermesi, kampanyayı himaye etmesi sıfatıyla Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin parlamenterlerine hitaben konuşacak olan Hayrünnisa Gül, ayrıca AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Maud de Boer-Buquicchio ile de birer görüşme gerçekleştirecek. Hayrünnisa Gül'ün himayesinde yürütülen ''Eğitim Her Engeli Aşar'' kampanyası, ülke genelini ve tüm engelli gruplarını kapsayan 3 yıl sürecek bir sosyal sorumluluk projesi. Beyazay Derneği koordinasyonunda, 2009 yılının Nisan ayında Çankaya Köşkü'nde yapılan tanıtım toplantısıyla başlatılan kampanya ile eğitim kurumlarının, engellilerin eğitimlerine devam etmelerini mümkün kılacak fiziki şartlara kavuşturulması ve eksiklerinin giderilmesi planlanıyor. ''Eğitim Her Engeli Aşar'' kampanyası, engellilerin eğitim görebilecekleri ve sosyal yaşamın her alanında etkin olabilecekleri konusunda toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmeyi amaçlıyor.