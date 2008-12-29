Firmalar ‘kısa çalışma ödeneği’yle direniyor

Kocaeli Sanayi Odasına (KSO) kayıtlı 1843 firmadan 37'si, "kısa çalışma" ödeneğinden faydalanmak amacıyla Türkiye İş Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğüne müracaat etti.



Kocaeli'de çoğunluğu metal iş kolunda faaliyet gösteren 37 firma, ekonomik kriz nedeniyle iş akdini feshetme ya da işçileri ücretsiz izne çıkarma yolu yerine İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işverenlere ve çalışanlara verilen bir hak olan "kısa çalışma" ödeneğinden faydalanmayı tercih etti.



İşverenlerin İŞKUR İl Müdürlüğüne yaptıkları müracaatın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kabul görmesi durumunda söz konusu iş yerlerinde çalışan toplam 4 bin 256 işçiye çalışmadıkları süre için İşsizlik Sigortası Fonuundan "kısa çalışma" ödeneği ödenebilecek. Ödenek en az 4 hafta, en fazla 3 ay boyunca ödenecek.



Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Yılmaz Kanbak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik kriz nedeniyle işçi çıkarmamak için her yolun denenmesi gerektiğini, işsizlik fonundan yararlanacak şekilde bir "serbest çalışma modeli" modelinin denenebileceğini bildirdi.



Kanbak, kapasite kullanımlarının düştüğüne dikkati çekerek, özellikle ilk 3 ayın sıkıntılı geçebileceğini öne sürdü.



Otomotiv başta olmak üzere, kimya, çelik, gemi inşa sanayi gibi bazı sektörlerde, ihracata dayalı firmaları ciddi sıkıntılı günlerin beklediğini söyleyen Kanbak, yurt dışı taleplerin çekilmesiyle bu sektörlere entegre sanayilerin de olumsuz etkilendiğini kaydetti.



Krize yönelik önlemler



Küresel mali krizi aşmada öncelikli önlemin vardiyaları azaltmak olduğunu bildiren Kanbak, şunları kaydetti:



"Vardiya azaltılırken en az maliyetli olanlarının çalışmasına özen gösteriliyor. Elektriğin en pahalı kullanıldığı saat 16.00-24.00 vardiyası çalıştırılmıyor. Sonraki önlem olarak da yıllık izinler kullandırılıyor, gelecek yılın izinleri kullandırılıyor, ücretli izinler uygulanıyor, bunları karşılama güçlerini yitirince de süreç işten çıkarmaya kadar gidebiliyor. İşten çıkarmayı önleyebilmek için sanayicimizin işsizlik fonundan ve kısa çalışma ödeneğinden yeterince yararlanabilmesi gerekir. Kriz süreci, esnek çalışma modelinin test edilmesi, eksiklerinin giderilebilmesi için bir fırsat. Bu modelde ortaya çıkabilecek zaaflar bu sayede giderilebilir."

