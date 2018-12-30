Firma isim değiştirdi, çalışanlar tazminatlarını alamadı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, pastane zincirinde çalışanlar, firmanın sık sık isim değiştirmesi nedeniyle tazminatlarını alamadı. İş mahkemesine başvuran çalışanlar, davayı kazanmalarına rağmen alacakları ödenmedi. Firma sahibinin iflas göstererek, kendisini işten çıkardığını öne süren Bülent Taşkın, \"Mahkemeye başvurdum ama patronun üzerine herhangi bir şey olmadığı için tazminatımı alamıyorum. Bu şahıs, iş yerlerini başkalarının üzerine çevirerek, aynı işi yine yürütüyor. Dava açtım, 110 bin lira tazminat kazandım; ama paramı alamıyorum\" dedi.

İzmit\'te, pastane zincirinde çalışanlar, firmanın isminin ve sahibinin sık sık değiştiğini iddia ederek, işten çıkarılmalarının ardından iş mahkemesinde açtıkları davayı kazanmalarına rağmen tazminatlarının ödenmediğini söyledi. Firma sahibinin iflas göstererek, kendisini işten çıkardığını ileri süren Bülent Taşkın, \"Ben 16 yıldır pastanede tezgahtarlık yapıyorum. İş yeri iflas göstererek, beni işten çıkardı. Mahkemeye başvurdum; ama patronun üzerine herhangi bir şey olmadığı için tazminatımı alamıyorum. Fakat bu şahıs, iş yerlerini başkalarının üzerine çevirerek, aynı işi yine yürütüyor. Avukatımla görüştüğümde \'Üzerine bir şey yok, alamıyoruz\' diyor. Bu adam aynı işi yapıyor. Biz devletimize güveniyoruz. Yetkililerin bunun üzerine gitmesi lazım. Firmaların ismini 2 kez değiştirdi. Bu isim değişikliği yapılınca hiç kimse, \'Bu şirketin çalışana borcu yok mu?\' diye sormuyor mu? Bizim sesimizi duysunlar. Bu firma sahibi bizim tazminatımızı ödemiyor; ama işi yürüten yine aynı patron\" diye konuştu.

\'ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLUYOR\'

Taşkın, 110 bin TL tazminat hakkı kazandığını belirterek, \"Dava açtım ve mahkeme beni haklı buldu. İş mahkemesinden 110 bin TL tazminat hakkı kazandım. Fakat kazandığım halde bir şey alamıyorum. Benim gibi nereden baksanız 10 kişi daha mağdur. Dükkana gittiğiniz zaman işi yürüten aynı patron. Akşamları dükkana gidiyor. Dükkanın başında çocukları duruyor. Denetime gelindiği zaman üst kata oturup, \'Ben burada müşteriyim\' diyor. Ben o dükkanda 10 yıl izin yapmadan çalıştım. 10 seneden sonra bana haftada 1 gün izin verdiler. Ondan sonra 6 yıl haftada 1 gün iznimi kullandım. Toplam 16 yıl çalıştım ama hiçbir şey alamadım. Bu şahıs aynı işi yapıyor. En az 3- 4 tane de şubeleri var. Çalışanları mağdur oluyor\" dedi.

\'İŞ YERİ ADINI DEĞİŞTİRİP, İFLAS GÖSTERİYORLAR\'

İş yerine açtığı davadan 40 bin lira almaya hak kazandığını; fakat parasını alamadığını öne süren Mahmut Akbay ise şunları söyledi:

\"Yaklaşık 8 yıl 2 ay boyunca ben de aynı pastane zincirinde tezgahtar olarak çalıştım. Tazminatımızı alamadık. Kendileri iş yeri adı değiştirip, iflas gösterdikleri için hiçbir şekilde tazminatımızı alamıyoruz. Mahkemeden 40 bin TL\'ye yakın tazminat kazandım. Şu anda şirket üzerine şirket değiştiriyor. Başkalarının adına şirket kuruyorlar. Kayınçosunun adına, teyzesinin, oğlunun adına şirket açıyor. Bu şekilde hiç kimsenin tazminatını ödemiyor. Herkese borç takıp oradan oraya taşınıp duruyorlar. Şu anda hacizli malları bile kaçırıyorlar. Şu an 3 tane şirket değiştirdi. Bu şirketleri hep iflas göstererek değiştiriyor. Firma sahibi, \'Benim üzerime hiçbir şey yok. Sadece ceketim var. Benim kimseye borcum yok\' diyor. Telefonla da görüştüm, yanına da gittim. Bana çocuk azarlar gibi davrandı. Şu anda kardeşi başka bir firma işletiyor, kendisi başka bir firma işletiyor. İkisinin de durumları iyi. Biz alacağı olan personele para ödemesini istiyoruz. Benim gibi aynı şekilde birkaç arkadaşım daha var. Davayı kazandıkları halde ödemelerini alamıyorlar. Avukatlar da üzerlerinde herhangi bir mal varlığı olmadığı için bu işin üstüne gidemiyor. Şu ana kadar kardeşi 3 firma, kendisi de 3 firma ismi değiştirdi. Hep böyle yapıyorlar. Milletin maaşlarını, toptancılara olan borçlarını ödememek için gayret gösteriyorlar.\"



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