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Yaşam

FIRINCILARIN REKABETİ VATANDAŞA YARADI KASTAMONU (A.A)

28 Şubat 2011 18:46

-FIRINCILARIN REKABETİ VATANDAŞA YARADI KASTAMONU (A.A) - 28.02.2011 - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde rekabete giren 5 ekmek fırını ''bir alana bir bedava'' promosyonundan sonra fiyatları 65 kuruştan 25 kuruşa indirdi. Edinilen bilgiye göre Bozkurt'taki 5 ekmek fırından bazıları yaklaşık 4 ay önce ''promosyonlu satış'' kampanyası başlatarak, rekabete girdi. ''Bir alana bir bedava'', ''iki alana iki bedava'' ve ''iki al bir öde'' gibi sloganlarla rekabeti büyüten fırınlar sonunda indirim kararı aldı. Son olarak 65 kuruştan satılan 600 gram ekmeğin fiyatını 25 kuruşa kadar bir fırın, tüm rakiplerine meydan okudu. Yaşanan gelişme karşısında vatandaşlar memnuniyetini dile getirirken, Esnaf Kefalet Odası Başkanı Abdullah Özcan bu durumdan endişe duyduğunu dile getirdi. Aylardan beri devam eden kıyasıya rekabetin kimi fırın sahiplerini olumsuz etkilediğini anlatan Özcan, tüm işletme sahiplerine rekabete son vermeleri çağrısında bulundu. Fırın sahiplerini defalarca biraraya getirdiklerini kaydeden Özcan, ''Fırın sahiplerini defalarca biraraya getirdik ama anlaşamadılar. Artık ekmeği maliyetinin altında satıyorlar. 65 kuruştan satılması gerekirken ekmeğin fiyatı 30 kuruşa kadar düşmüştü. Son olarak bir fırıncı arkadaşımız bunu 25 kuruşa kadar indirdi. Bu fiyat ekmeğin maliyeti bile değil'' dedi.  Bozkurt Belediye Başkanı Engin Canbaz ile yaşanan sorun üzerine biraraya geldiklerini ve fırıncıları tekrar biraraya getirmeye çalıştıklarını anlatan Özcan, ''Bize göre rekabetin asıl nedeni ilçe merkezindeki ekmek satışı yapılan dükkanların kapatılması ve fırından satış yapılıyor olması. İlçe merkezinde fırını olanlarla, olmayanlar anlaşamadığı için de rekabet hızlanarak devam ediyor'' diye konuştu.

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