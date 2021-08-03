Fırıncılar Odası: İstanbul’da aşı olmayana ekmek satılmaması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil

İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek'in altı ilçede Koronavirüs aşısı olmayanlara fırınlarda ekmek satmama kararı aldıklarını duyurmasının ardından oda başkanlığı böyle bir uygulama yapılmayacağını bildirdi.

Türkiye’nin bir kapanmaya daha gücü olmadığını söyleyen İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek, Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler’de fırına gelen vatandaşların aşılarının olup olmadığını kontrol edeceklerini, aşısı olmayana ekmek satışı yapmayacaklarını bildirdi. Çiçek, bu kararın en kısa sürede 39 ilçeye yayılacağını düşündüğünü belirterek, “Hatta bu kararın tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Bu şekilde en azından insanları uyarmış oluruz. Çünkü Türkiye’nin bir kapanmaya daha gücü yok” dedi. Uygulamanın haftaya başlayacağını ifade eden Çiçek, aşı kontrolünün cep telefonlarındaki HES uygulaması üzerinden yapılacağını kaydetti.

"İstanbul’da ekmek satışı sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ediyor"

AA’ya konuşan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise şunları söyledi:

“Esenler’de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır. İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun kesinlikle böyle bir açıklamadan haberi, böyle bir talebi ve isteği yoktur. Açıklama sadece Esenler’de olmuş. Diğer beş ilçenin böyle bir olaydan haberi yokmuş. İstanbul’da ekmek satışı sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Kentte fırınlarda insanların aşı olup olmadığına bakılmıyor. İstanbul’da aşı olmayana ekmek satılmaması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Biz teknik olarak da insanların aşı olup olmadığını şubelerimizde tespit etme şansına sahip değiliz. Böyle bir altyapımız yok. İstanbul’da üretilen ekmeğin yüzde 35’ini mağazalarımızda, geri kalanı toptan satıyoruz. Böyle bir uygulama bize tebliğ edilse bile başarılı olma şansımız yok. Bu tarz yanlış bir açıklamaya yapan meslektaşımızı da uyardık.”