Fırıncılar odası başkanından "Halk Ekmek Fabrikası" açıklaması

Gülseli KENARLI - Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA

İSTANBUL Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek\'in Hadımköy\'de yapmaya planladığı ekmek fabrikasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. İstanbul\'da günde 16-17 milyon ekmek üretildiğini bunun 1 milyonunun çöpe gittiğini belirten Özer, “Bu fırının yapılması halinde İstanbul\'da en az 500 fırın kapanacaktır. Bu fırınlarda çalışan en az 5 bin kişi işsiz kalacaktır\" dedi.

Gaziosmanpaşa\'da bulunan Fırıncılar Odası\'nda açıklamalarda bulunan Fahri Özer, “Halk ekmeklerin mevcut fırınları yetmezmiş gibi, Hadımköy\'de devasa bir ekmek fırını yapacaklar. Bunun da ihalesini Alman firmasına verdiler. Bu fırının yapılması halinde İstanbul\'da en az 500 fırın kapanacaktır. Bu fırınlarda çalışan en az 5 bin kişi işsiz kalacaktır. Bu işçilerin ailesi olarak en az 30 bin kişi açlığa ve sefalete mahkum edilecektir. Zaten yüzde 25 kapasite kullanım oranı olan fırınlarımızın kapasiteleri yüzde 15\'e düşecek, bu da ekmeğe zam sebebi olarak karşımıza çıkacaktır\" diye konuştu.

“3 SENEDİR AYNI FİYATA EKMEK SATIYORUZ\"

Özer, sadece İstanbul\'da Yunanistan\'ı bile besleyecek fırın sayısına sahip olduklarını ifade ederek, “Dünyanın hiçbir ülkesinde esnafıyla, fırıncısıyla rekabet eden bir belediye bulunmamaktadır. Ankara ve İstanbul belediyelerimiz bu konuda başı çekmektedir. İstanbul\'daki ekmeğin şu anki fiyatı 1 lira 25 kuruş. 3 senedir aynı fiyata ekmek satıyoruz. Fakat son gelişmelerle bir çuval unumuz 75-80 liraya çıktı. Yüzde 50 zam geldi. Kalifiye işçi bulamıyoruz. İşçi bulamamamızın tek sebebi fırınlarımızda hafta tatili olmaması. Bu yüzden biz hem bu fırınların yapılmamasını istiyoruz, hem işçilerimize, fırınlarımıza bir gün tatil yapılmasını istiyoruz. Artık belediyelerimizin kendi işini yapmalarını, yolumuzu yapmalarını fakat ekmeğimize dokunmamalarını istiyoruz. Ekmeğimize dokundurtmamak için de pazartesiden itibaren Ankara\'ya karargah kuracağız. Bu konunun çözümü için İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız\'a gerekli girişimleri yaparak bu fırının yapılmasının durdurulmasını sağlamak istiyoruz\" şeklinde konuştu.

İSTANBUL\'DA 17 MİLYON EKMEĞİN 1 MİLYONU ÇÖPE GİDİYOR

Özer, “30 bin metrekare kapalı alanı olan, çok devasa bir tesis kuruluyor. Günde 3.5 milyon adet ekmek üretecekler. Şunu anlamıyoruz; İstanbul\'un vazgeçilmez derdi midir ekmek? Ekmeği o kadar çok üretiyoruz ki, israf edecek derecede üretiyoruz. Bir 3.5 milyon daha buna eklenecek olursak bu ekmeği kime satacağız. Günde 16-17 milyon civarında ekmek üretiliyor. İsraf edilen ekmeğin en az 1 milyonu İstanbul\'da israf ediliyor\" dedi.

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