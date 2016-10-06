Fırın çalışanlarının telefonlarını, taksicinin de aracını gasp ettiler

Çekmeköy'de silah zoruyla cep telefonlarını almaya çalıştıkları fırın çalışanlarını darbeden 2 şüpheli, daha sonra yolda durdurdukları taksi şoförünü döverek aracını gasbetti.

NTV'nin haberine göre, İstanbul Çekmeköy'de silahlı 2 kişi, Mehmet Akif Mahallesi Kubilay Caddesi'nde ekmek pişirmek için hazırlık yapılan bir fırına girdi.



Zanlılar, cep telefonlarını vermemek için kendilerine direnen fırın çalışanları İlhan Şit ve Dursun Akçay'ı silahla tehdit edip darbederek olay yerinden uzaklaştı.



Daha sonra aynı caddede bir taksiyi durduran şüpheliler, bu aracın şoförü Mehmet Karadereli'den de cep telefonunu istedi. Karadereli'yi de darbeden zanlılar, taksisini gasbederek kaçtı.



Taksiye binip kaçarken havaya 2 el ateş eden şüpheliler, aynı caddede bir süre ilerledikten sonra park halindeki bir araca çarparak durdu. Bu kişiler, aracı terk ederek kaçmaya devam etti.





Kaza yapınca aracı bırakıp kaçtılar

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri de fırının güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların eşkallerini belirledi.



Mağdurlar Şit, Akçay ve Karadereli'nin ifadelerine başvuran ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Dursun Akçay, fırında ekmek pişirmeye hazırlanırken zanlıların fırına girdiğini söyledi.



Şüphelilerin, kendilerinden telefonlarını istediğini belirten Akçay, "Biz de 'yok' deyince pata küte giriştiler." dedi.



İlhan Şit ise zanlıların silahlı olduğunu ve kendilerini darbettikleri sırada onlara karşılık veremediklerini anlattı.



Fırının güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin içeri girdikten sonra bir süre Şit ve Akçay ile konuştuğu, daha sonra onları darbettiği görülüyor.