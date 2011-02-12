-''FIRÇASIZ RESSAM'' TOPKAPI SARAYI'NA GELİYOR HATAY (A.A) - 12.02.2011 - Antakya'da ''fırçasız ressam'' olarak bilinen Ali Taş'ın, tırnak, parmak ve avuç içlerini kullanarak yaptığı resimleri Nisan ayında Topkapı Sarayı'nda sergilenecek. Taş, atölyesinde düzenlediği basın toplantısında, fırça kullanmadan yaklaşık 26 yıldan bu yana çok sayıda eser yarattığını söyledi. Fırçasız resmin yanı sıra bazı bitkisel maddelerin karışımıyla zifiri karanlıkta bile tüm tonları görünen yağlıboya elde ettiğini ve bunları eserlerinde kullandığını ifade eden Taş, bu buluşunun TÜBİTAK desteğiyle patentini aldığını kaydetti. Dünyada ilk kez ''Karanlığı Yırtan Resimler'' adlı karanlıkta da izlenen resimlerinin sergisini açtığını vurgulayan Taş, fırçasız yaptığı çalışmalarla da yaşadığı Antakya'nın tanıtımına katkı sağlamaya da çalıştığını söyledi. Hatay Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği ''Maddeden Uzak Sanata Yakın Gençler Projesi'' ile de okullarda konferanslar verdiğini ifade eden Taş, bu kapsamda 30 bin öğrenciyle bir araya geldiğini kaydetti. Taş, Nisan ayında Topkapı Sarayı'nda 27. kişisel sergisini açacağını ve fırçasız olarak yaptığı eserlerini sergileyeceğini bildirdi.