Fırça işe yaradı!

Bakanı çıldırtan diyalog!

Ordu’ya gelişinde istediği gibi karşılanmadığı için Vali Yardımcısı’nı azarlayan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay olay medyaya yansıyınca dün komşu Giresun’da özel ilgi gördü.Giresun protokolü Bakan’ı tam kadro il girişinde karşılayıp "Hoşgeldiniz" dedi. Günay memnuniyetini "Arkadaşlar, devlet terbiyesini yerine getirdiler" sözleriyle dile getirdi.Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, önceki gün memleketi Ordu’ya gelişinde Vali Ali Kaban’ın kendisini il sınırında karşılamamasına öfkelenmesi işe yaradı. Bakan Günay’ın Ordu Vali Vekili Mehmet Turan Çuhadar’a gösterdiği tepkinin medya organlarınca duyurulmasının ardından, Günay dün Giresun gezisinde il sınırında protokol tarafından tam kadro karşılandı. Karşılamada Giresun Valisi Mustafa Taşkesen, bayram iznini kullandığı için bulunmadı ancak, Giresun Vali Vekili Süleyman Özçakır, İl Jandarma Komutanı Albay Şenol Şen, Emniyet Müdürü Cemal Levent, Giresun Belediye Başkanı AKP’li Hurşit Yüksel, bürokratlar ve daire müdürleri tam kadro bakanı karşıladı.Karşılamadan duyduğu memnuniyeti "Arkadaşlar, devlet terbiyesini yerine getirdiler" sözleriyle ifade eden Bakan Günay, Ordu’daki karşılamaya gösteridiği tepki hatırlatıldığında ise "Ordu’da ihmal olmuş herhalde. Vali Bey’le bakacağız, halledeceğiz" dedi.Bakan Günay, Giresun’da gazetecilerin Vali Ali Kaban’la ilgili soruları üzerine, şunları söyledi: "Vali Bey’in izinde olduğunu öğrendim. Ama nerede olduğunu bilemiyorum. Elbette insanların izine çıkma ve tatil hakkı var ama ben bir ilimize gelirken, izne gidecek olan en üst düzey kamu yöneticisinin ile gelecek olan bakana bilgi vermesinin bir devlet nezaketi olduğu düşüncesindeyim." Bakan Günay, gazetecilerin Vali Ali Kaban’ın hacca gittiğinin söylendiğini hatırlatmaları üzerine "Eğer öyleyse Allah kabul etsin. Ama bilmiyorum" dedi.Ordu Vali Yardımcısı’yla girdiği diyalog Bakan Günay’ın Başbakan Erdoğan’ın bakanların il girişinde karşılanmasını ortadan kaldıran genelgeden haberi olmadığını ortaya koydu.Günay’ın Ordu’daki tepkisi için Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek "Durum genelgeye uygun değilse oturup değerlendirmek gerekir" dedi. Muhalefetin değerlendirmeleri şöyle:Günay memleketinde vatandaşların ilgi göstermediğini görünce hırsını vali vekilinden çıkarmış. Herkesin içinde bürokrat azarlanmaz. Devlet abadına yakışmıyorBakanı valinin değil valilik makamının karşılaması önemli. Sosyalist bir çizgiyi savunurken 180 derece ters fikirleri savunması makam içindi. Kendi egosunu tatmin için bu tartışmayı çıkarmış olabilir.Başbakan’ın "Bakanları karşılamayın" genelgesi var. Bu herhalde bakanın kişisel kaprisi olsa gerek.