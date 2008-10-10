Fırat’tan e-postalı savunma

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, eski ortağı ve yöneticisi olduğu MENAS A.Ş.’nin gümrük idaresi tarafından kırmızı hatta alınmadığını Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın yazısıyla savundu. Yazıda, “MENAS A.Ş. ihracat yaptığı ilk günden itibaren risk kriterlerimiz çerçevesinde kırmızı hatta yönlendirilmemiştir” deniliyor.

Fırat, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile 25 Eylül’de yaptığı düelloda ortaya çıkan belgeler üzerine 6 Ekim’de belgelerle açıklama yapacağını söylemişti. Dün köşe yazarlarına e-postayla 14 belge gönderen Fırat, “Siyaset adına bireyleri veya kuruluşları haksız ve mesnetsiz iddialarla yıpratmanın tipik bir örneği olan bu iddialara bundan böyle taraf olmayacağım” dedi.



İki belge gönderdi



Belgelerin çoğu daha önce gündeme gelirken Yazıcı'nın Fırat’ın dilekçesi üzerine gönderdiği yazı ile Kılıçdaroğlu’nun da alıntılar yaptığı Gümrük Müfettişi Ali Ortapolat’ın raporu dikkat çekti.

Yazıcı’nın Fırat’a hitaben kaleme aldığı ve tarih bulunmayan 1.5 sayfalık yazıda dört kez MENAS’ın kırmızı hatta alınmadığı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu’nun “kırmızı hattan çıkarılma talebi” diye yorumladığı MENAS avukatının Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yazdığı 2.8.2007 tarihli dilekçeyi Yazıcı şöyle yorumluyor:

“Konuyla ilgili olarak idari bir tedbir veya işlem uygulanması söz konusu olmadığından mezkur taleple ilgili herhangi bir işlemin tesis edilmediği anlaşılmıştır. Bu çerçevede kayıtlarımıza göre MENAS A.Ş. ihracat yaptığı ilk günden itibaren risk kriterlerimiz çerçevesinde kırmızı hatta yönlendirilmemiştir.”

Yazıcı, MENAS ürünlerini taşıyan TIR’da 27 Şubat 2008’de uyuşturucu bulunması nedeniyle şoför Cezayir Hanar ile kamyonun bağlı olduğu Turgut Transport Ltd. Şirket ortağı Mehmet Şerif Turgut hakkında dava açıldığını, 1 ay süreyle TIR sisteminden ihraç edilen şirketi dokuz ay süreyle de fiziki muayeneye tabi tutulması kararı alındığını belirtiyor.



Vicdanı kanayan müfettiş



Fırat, 27 Eylül’de yaptığı toplantıda da bir müfettişin kendisini arayıp MENAS’ın hayali ihracat yapmadığına dair rapor bulunduğunu ve vicdanının kanadığını söylediğini aktarmıştı. Fırat’ın dün tamamını açıkladığı 16.6.2004 tarihli raporu yazan Ortapolat’ı kastettiği öğrenildi.



Google’dan bulmuş



Ortapolat raporunda, MENAS’ın 1994’te İngiltere ve Hollanda’ya gerçekleştirdiği ihracatla ilgili olarak inceleme yaptığını, İngiltere makamlarının Chingford Fruit Packers isimli bir şirket bulunmadığını bildirmesine rağmen Google’dan bulduğu şirket adresinin gümrük beyannamesindeki adresle uyuşması üzerine Fırat’ın da aralarında bulunduğu şirket yöneticileri hakkında yapacak işlem bulunmadığını ifade ediyor. Kılıçdaroğlu’nun da bugün basın toplantısıyla Fırat’a yanıt vermesi bekleniyor.



