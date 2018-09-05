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Yaşam

Fırat'ta facia: 2 kardeş boğuldu, 1 kişi kayıp

Kadir ve Seyit Özpolat kardeşlerin cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

05 Eylül 2018 03:29

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, Fırat Nehri'ne giren kardeşler Kadir Özpolat (35) ile Seyit Özpolat (25), boğuldu. İki kardeş ile birlikte suya giren ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi ise ekipler tarafından aranıyor.

Akşam saatlerinde Kadir ve Seyit Özpolat kardeşler ve henüz ismi öğrenilemeyen bir arkadaşları, serinlemek için girdikleri Fırat Nehri’nde akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen dalgıçların yaptığı aramayla iki kardeşin cesetlerine ulaşılırken, bulunamayan diğer kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Hayatını kaybeden kardeşlerden nişanlı olan Seyit Özpolat’ın iki ay sonra evleneceği öğrenilirken, Kadir Özpolat'ın ise evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

Kadir ve Seyit Özpolat kardeşlerin cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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