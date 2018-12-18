Fırat'ın doğusunda teröristlerin operasyon korkusu (2)

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ZOR MAĞAR KÖYÜ SESSİZ Suriye sınırında, terör örgütü PYD/PKK'nın elindeki sınır köylerine sessizlik hakim oldu

18 Aralık 2018 15:24

ZOR MAĞAR KÖYÜ SESSİZ
Suriye sınırında, terör örgütü PYD/PKK\'nın elindeki sınır köylerine sessizlik hakim oldu. Çocukların kısa bir süre öncesine kadar oyun oynadığı Gaziantep\'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Zor Mağar köyünde, sokakların boş kaldığı görüldü. Sessiz kalan köyde teröristlerin hareketleri ise sınır birlikleri tarafından anbean takip ediliyor. Sınır hattında 24 saat zırhlı araçlarla devriye görevi yapan TSK birlikleri, olası olumsuzluğa karşı hudut karakollarında, eli tetikte hazır bekliyor.

Taylan YILDIRIM- Eser PAZARBAŞI- Erdal KATIRANCI/KARKAMIŞ (Gaziantep), (DHA)

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