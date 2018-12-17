Fırat'ın batısında heyecan, doğusunda panik var (5)

SINIRDA HAREKATA DESTEK GÖSTERİSİ

Ceylanpınar ilçesinde vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekatına destek gösterisi yaptı. Akşam saatlerinde Ceylanpınar\'da toplanan bir grup kabalık ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla askerlerin nöbet kulübesinin bulunduğu sınır hattında yürüyüş yaparak TSK\'nın yapacağı operasyona destek verdi. Kalabalık sık sık \'\'En büyük asker bizim asker’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ ve ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları attı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Ahmet Bali, harekatı desteklediklerini ve sınırın biran önce teröristlerden arındırılmasını istediklerimi belirterek, “Bizim bu çapulculara verecek hiç bir şeyimiz yok. Allah\'a çok şükür Suriye\'nin batısında da doğusunda da bu vatanımız bu askerlerimiz nerede bir operasyon yaparsa biz ölümüne askerimizin yanındayız. Biz devletimizin yanındayız gerekirse ölürüz. Burada devletimize ve askerimize destek veriyoruz. Yapacakları operasyonu destekliyoruz\" dedi.

\'CEYLANPINARLI BİR KÜRT OLARAK ASKERİMİN YANINDAYIM\'

Zahide Tepedelen ise Kürt kökenli olmasına rağmen Türk askerine destek verdiğini ifade ederek,

\"Ceylanpınarlı bir Kürt olarak ben askerimin yanındayım, askerlerimi destekliyorum. Sınırın sıfır noktasında biz askerlerimizi destekliyoruz. Biz operasyonun bir an önce başlamasını istiyoruz” diye konuştu.

Kalabalık yaptıkları yürüyüşün ardından evlerine döndü.

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