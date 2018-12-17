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Fırat'ın batısında heyecan, doğusunda panik var (4)

TÜRK ASKERİ TEYAKKUZ HALİNDE Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu terör örgütü PYD'den temizlemek amacıyla yapılacak operasyon için hazırlıklar sürerken, Türk askeri, sınırdaki güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı

17 Aralık 2018 19:23

TÜRK ASKERİ TEYAKKUZ HALİNDE
Suriye\'de Fırat Nehri\'nin doğusunu terör örgütü PYD\'den temizlemek amacıyla yapılacak operasyon için hazırlıklar sürerken, Türk askeri, sınırdaki güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinin hemen karşısında bulunan teröristlerin elindeki Tel Abyad\'da ise tam bir sessizlik hakim. Tel Abyad\'da mevzilerde nöbet tutan teröristler bölgedeki evlerin çatılarından görülebiliyor. 
Dün geceden beri devam eden yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü sınır hattındaki hareketlilik sürüyor.

Murat KİBRİTOĞLU-  Enver Fatih TIKIR/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

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