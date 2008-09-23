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Politika

Fırat'a göre Kılıçdaroğlu'nun önerisi aptalca

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fırat CHP’li Kılıçdaroğlunun Meclis’te basın toplantısı önerisini ‘aptalca’ bulduğunu söyledi. ‘Bundan sonra ona 'm&

23 Eylül 2008 03:00

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nu kameraların önünde bir kez daha iddialarını ispatlamaya çağırdı.

Fırat, Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te basın toplantısı önerisini "aptalca" sözüyle niteledi ve "Bundan sonra, soyadını kullanmayacağım, bay müfteri diyeceğim" dedi.

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Dengir Mir Mehmet Fırat'ı "hayali ihracat" yapmakla suçlamıştı ve Fırat'ın, ortağı olduğu şirketin TIR'ında eroin bulunduğunu iddia etmişti.

İşte bu iddialar üzerine, kameraların karşısına çıkan Fırat, Kılıçdaroğlu'na "Mahkeme kararlarıyla akım" yanıtını verdi.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun iddiaları ispatlaması halinde istifa metninin hazır olduğunu, hemen imzalayacağını söyledi.

Fırat, "Hodri meydan. İstiyorsa yardım da alsın, ben hazırım kaçmasın" dedi.


'Yüreğin varsa çık karşıma'

‘Bostancı başı değiliz’

Fırat, sorular üzerine RTÜK Başkanı Zahid Akman'la ilgili "Ne ben, ne genel başkanım, suçludan yana olmaz. Birileri söyledi diye kelle almayız, bostancı başı değiliz" yanıtını verdi.

Fırat, parti genel merkezinde yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve çeşitli konulardaki soruları yanıtladı.

‘Siyaseten mümkün olmaz’

"Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Anayasa değişikliği yapıldı. Şimdi buna ilişkin bir de yasal düzenleme yapılacağı belirtiliyor ve o düzenlemede Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresinin 7 yıl olacağı ifade ediliyor. Böyle mi olacak? Ayrıca 7 yıl sonra Sayın Gül tekrar, halkın seçmesi için aday olabilir mi?" şeklindeki soru üzerine, "Bu bir hukuki tefsir olur, benim bu tefsire girmem siyaseten mümkün olmaz. Ama bana yine hukuk fakültesinde basit bir şey öğretmişlerdi, 'Kamu hukukunda müktesep hak olmaz' demişlerdi" dedi.

‘Ben bilmiyorum’

"Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bu sözlerinizle Cumhurbaşkanının 5 yıl mı yoksa 7 yılda seçilmesini mi kastettiniz?" sorusuna da Fırat, "Ben bilmiyorum, ben sadece idare hukukun temel prensibini söyledim o kadar. Onu hukukçulara, kamu, anayasa hukukçularına sormamız lazım, onlar mutlaka bu konuda düşüncelerini beyan edeceklerdir. Daha zaten vakit çok, daha yeni bismillah birinci senesini kutladı. 5 yıl da olsa daha epey var, 7 yıl da olsa daha epey var. Biraz sabırlı olmakta fayda var" karşılığını verdi.

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