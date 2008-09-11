Fırat'a 1 milyon YTL'lik dava

Fırat neler demişti?

Doğan Grubu ve Aydın Doğan aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat aleyhine 1 Milyon YTL'lik dava açılıyor.Doğan Grubu avukatları Dengir Mir Mehmet Fırat’ın dünkü açıklamaları nedeniyle mahkemeye başvurma kararı aldı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılacak başvuruda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Aydın Doğan ve Doğan Yayın Holding aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 Milyon YTL'lik manevi tazminat talep edilecek.