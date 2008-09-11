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Politika

Fırat'a 1 milyon YTL'lik dava

Doğan Grubu ve Aydın Doğan aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle AKP'li Fırat aleyhine 1 Milyon YTL'lik dava açılıyor.

11 Eylül 2008 03:00

Doğan Grubu ve Aydın Doğan aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat aleyhine 1 Milyon YTL'lik dava açılıyor.

Doğan Grubu avukatları Dengir Mir Mehmet Fırat’ın dünkü açıklamaları nedeniyle mahkemeye başvurma kararı aldı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılacak başvuruda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, Aydın Doğan ve Doğan Yayın Holding aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 Milyon YTL'lik manevi tazminat talep edilecek.



Fırat neler demişti?

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