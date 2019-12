Fırat travma geçiriyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat söylediklerinin arkasında. Travma sözünün sosyolojik bir tespit olduğunun altını çizen Fırat, eleştirilerin şiddetinden kendisinin de travma yaşadığını ileri sürdü.

CNN Türk'te Fikret Bila ve Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı.

Atatürk'ün laiklik anlayışıyla başsavcının laiklik anlayışının farklı olduğunu savundu.

Türbanlı devlet memuru olamayacağını altını çizerken, inançların kalplere hapsedilemeyeceğini ileri sürdü. Şeyh Sait'in torunu olduğunu iddia edenlere de tepki gösteren Fırat, dedesinin kurtuluş savaşında yaptıklarını anlattı.



TRAVMAYA GİRDİM



Devrimler beni mutlu ediyor ama medya mensuplarına anlatabilmek mümkün değil. Gazeteleri görünce hayrete düştüm. Ben bu muyum dedi. şoka girdim Ben de de travma oldu.



Ülkemi seven birisi olarak söylemeye devam edeceğim. Dün İngiliz bayanla konuştum aynı şeyleri anlattım. Üç gündür hakkımda yazılmayan yazı kalmadı. Yazıları okuduğum zaman gazetecilerin yazıyı merak edip okumadıkları kanısındayım. Mesele söylenen lafta değil. AK Partili olmamdan kaynaklanıyor. "AK Parti'yi kapatmak için güzel bir delil oldu" diyenler oldu.



İNANÇ KALPTE KALMASIN

Atatürk anlayışı ile birilerinin laiklik anlayışının arasında fark olduğu kanısındayız. İnançların kalplerde, zihinlerde kalması gerektiğine inanmıyoruz. Biz modern dünyanın benimsediği laiklik anlayışını benimsiyoruz.



DEVLET YAŞAM BİÇİMLERİNE KARIŞMASIN



Devrimlerden yanayım. Kadının örtünmesi onun iradesine bağlı. Kadın yaşam tarzını değiştirmek istiyorsa onun tercihidir. Dini eseslara göre yönetilememesi devletin tüm felsefi inançlara karyı nötr olmasıdır.



TÜRBANLI DEVLET MEMURU OLMAZ



Türbanlı devlet memuru olamaz özel hayatı devleti ilgilendirmez.İlk ve orta öğretimde türban olamaz, çünkü rüştünü ispat etmemiştir. Şiddeti uygulamadığı sürece ırkçılığı teşvik etmediği sürece fikirlere karşı değilim. Parti içindeki aksi görüşler partinin politikası değil.



TRAVMA ŞOK EDİCİDİR, SARSAR



Birileri cumhuryetin bekçileri zannediyor. Hep bunun üstünden siyaset yaşandığından gerilim içindeyiz. Ana muhalefet liderinin gerginlik üzerinden siyaset yapması yabancıların mantığı almıyor. Travma şok edicidir sarcısıdır. Fransız devrimi travmatik olmadı mı? Sosyolojik farklılığın tespitini yaptım.



BELLİ KESİMLERLE PROBLEMİMİZ VAR



Laiklikle gili Türkiye'deki belli kesimlerle problemimiz var. Sadece başsavcı değil onun gibi düşünen başkaları da var. Dini reddeden olabilir pozitivist inanışa tapanlar olabilir. Ama başkalarına zorla dayatma yaparlarsa mücadele ederim.



BAŞBAKAN HEPİMİZİ DİNLER VE NOT ALIR



Hiçbir konuşmam için herhangi bir izin alma durumum yok. Başbakanla bu konuda en ufak bir tartışma olmadı. Herkesin saçmalama hakkı vardır. Erdoğan herkesi dinler ve not alır. Önünde defter vardır.



KIVRAK ZEKALIYIM



Övünmek gibi olması ama kıvrak zekalı iyi bir hukukçuyum. Belli dönemde belli düşüncelerim olmuştur. Şimdiki düşüncelerimden çok farklı düşünüyorum.



DEDEMİN İSMİ NUTUK'TA GEÇİYOR



Fırat, Güneydoğu'da çok yaygın bir isimdir. Ben Hacı Bedir Ağa'nın torunuyum. Mezar taşlarından gelerek övünmek istemiyorum. Nutuk'ta ismi geçiyor. Gaziantep'teki savaşlarda ağır yaralandı. Cephe komutanı olarak Atatürk'ten izinli sayıldı. Anneme Şeyh Said'in kızı dediler. El insaf annemle babam amca kızı. Akraba evlilikleri bizim oralarda yaygın.



Dedem 1925'te Mersin'e yerleşiyor. Ama sonraki aile efradı zorunlu iskana tabi tutulmuş. Aile üyelerinden biri olarak ben travmaya yakalanlanlardan olmadım.