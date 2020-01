Fırat Seven: Can Tanrıyar, fermuarı açık geldi, küfür etti

Televizyon yapımcısı Can Tanrıyar’ın burnunun kırılmasıyla sonuçlanan olaydaki kişinin kendisi olduğunu söyleyen Fırat Seven (26) adlı kişi, Tanrıyar olayı ile ilgili olarak, "Fermuarı açık bir şekilde arkadaşlarım ile oturduğumuz masaya geldi. Küfür etmeye başlayınca masadaki kahve fincanı ve fincan altını kafasına attım. Biz maganda değiliz, kim olsa aynı tepkiyi verirdi" dedi.

Cuma günü yaşanan Can Tanrıyar’a saldırı haberleri ile ilgili olayın tarafı olduğunu söyleyen Seven, Doğan Haber Ajansı İzmir muhabiri Kadir Özen'e olay hakkında açıklama olayla ilgili açıklamada bulundu. Yaşanan olayların anlık geliştiğini belirten Fırat Seven şunları söyledi:

'Kahve fincanı attım'

"Üç erkek, iki kız arkadaşımla çorba içmeye gittik. Tek başına oturan beyefendiyi gördüm. Göz aşinalığı var. ’Acun Ilıcılı ile bir bağlantısı var mıdır’ diye masadaki kız arkadaşlarıma sordum. Onlar da bana ’Evet, Petek Dinçöz’ün eski eşi’ diye cevap verdi. Daha sonra konu kapandı, yemeye devam ettik. Daha sonra o beyefendi yanımıza sallana sallana geldi. Alkolü olduğu bariz belli. Bir de fermuarı açık. Tabi masa dediğimiz yer loca gibi bir yerdi, yayılmış oturuyordu. Biz onunla hiç ilgilenmedik, muhabbet ediyorduk. Sallana sallana geldi, bize küfür etti. Şoke olduk. Garson arkadaş geldi götürmeye çalıştı ama o hala konuşuyor. Ne dediğini tam hatırlayamıyorum ama küfür etti. O an kahve içmiştim ve kahvenin fincanını fırlattım, kültablası değil. Ardından fincanın altını attım. Fincan altı isabet etti. Gördüğüm kadarı ile burnuna birşey gelmedi."

'Biz polis çağırmak istedik'

İşyeri çalışanlarının araya girmesi üzerine mekandan ayrıldıklarını söyleyen Seven, "Biz polis çağırmak istedik. Çalışan arkadaşlar işletmeci geldi, özür diledi. Bizi yolcu ettiler, ayrıldık. İki gün sesiz kaldık, olay kapandı sandık. Sonra kendisi şikayetçi olmuş. Yalnız olayları incelediğimizde bizimle ilgili bir şey yok. Geçen Pazar günü polis memurları bize ulaştı. İstanbul’da ifade vermemiz gerektiğini söylendi. Ne gerekiyorsa yaparım artık savcılığa mı polise mi gidilecek hepsini yaparım. "İstanbul’a gelebilir misiniz’ dediler ’burada ifade vermeniz daha iyi olur’ dediler. İfademi vereceğim" dedi.

'Şehir magandası değilim'

Urfalı değil, Malatyalı olduğunu belirten Seven, "Şehir magandası değiliz. Benim önümde kahve fincanı vardı onu fırlattım. Küfür ediyor, hakaret ediyor, bizi şey yaparım diyor. Biz de alkollü olsaydık çok daha kötü şeyler yaşanabilirdi" dedi