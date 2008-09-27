Fırat: Şener mezar soyucusu

Şener: Erdoğan Deniz Feneri'yle iç içe



Fırat'ın iddialara yanıtı fıkra oldu



AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, partisini eleştiren Abdüllatif Şener'i ağır şekilde suçladı.CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'yla aralarında perşembe günü Meclis'te yaşanan tartışmayla ilgili yeni açıklamalar yapmak için bugün bir basın toplantısı düzenleyen Fırat, bir soru üzerine, 'AKP'nin yolsuzluklarla ve Deniz Feneri'yle iç içe' olduğunu öne süren eski Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener'in çıkışını şöyle değerlendirdi: "Muhatap alınmak isteniyor. Ama öyle bir niyetimiz yok. Kendisi 4.5 yıl başbakan yardımcılığı yaptı. Hiç çıtı çıkmadı bu sürede. Hiç bir kurulda bunları söylemedi. Partiye kapatma davası açılınca 'mezar soyucusu" oldu. Partimiz ölmeyince de şimdi bunları söylüyor. İddia edilenler gerçek dışıdır."Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun hayali ihracat ve uyuşturucu kaçakçılığı iddialarına yanıt veren Fırat, konuşmalarında Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP lideri Deniz Baykal'ı da hedef aldı. Fırat, şunları söyledi:"Kılıçdaroğlu'nun iki iddiası vardı. Birincisi, Menas AŞ.’nin hayali ihracat olayıydı. Dün hayali ihracatla ilgili belge elime geçti. Bu belgeyle ilgili kamu görevlesine de ulaştım. Kendisi bana bu konuyla ilgili vicdan azabı duyduğunu ve belgeleri bayramdan sonra ileteceğini söyledi.İkinci iddia ise uyuşturucuyla ilgili. Benim yurtdışında olduğum bir sırada Vatan gazetesi Ankara temsilcisi aradı, ona bu şirketle alakamın kesildiğini söyledim. İlişkimin kesildiğine dair belgeyi noterde tastik ettirerek gönderdim. Aradaki tarih farkı bundan kaynaklanmaktadır.Uyuşturucu yakalanan TIR Menas'a ait değildir. Menas nakliye yapmamaktadır. Aracı yoktur. Suçlu olan şoför de Menas'ın değil, Turgut Nakliyat'ın adamıdır. Bu olayla ilgili Menas hiçbir şekilde suçlanmadı.Menas şirketinin Gümrük'te kırmızı hatta olduğu iddia da edilmişti. Gümrük Müsteşarlığı'nda yaptığım incelemede Menas'ın hiçbir zaman kırmızı hat uygulamasına girmediğini gördüm.Uyuşturucu TIR'ı da, Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği kırmızı hat belgesinden yedi ay sonra yakalanmış.Neden beni hedef aldılar. Ben bu konuda haftada bir-iki toplantı yapacağım. Baykal eşi ve kendisi hakkında kanunda belirtilen format içerisinde mal beyanı bildirmekten neden kaçıyor?Baykal, 'Benim iki gayrimenkulüm var' diyor. bunları avukatlıkla kazandığını söylüyor. Avukatlık bir serbest meslektir ve vergiye tabidir. O dönemde ne kazandığını, ne kadar vergi ödediğini açıklasın.Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın halka arzettiği menkul değerlerin bır kısmını eşi, kızı ve kendi adına yapmıştır. Ancak CHP kontenjanından İş Bankası yönetimine seçilen bir kişinin şoförünün ve o yöneticinin eşinin sekreteri üzerinden neden alım yaptınız? Baykal bunları açıklasın."