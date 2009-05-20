Fırat Nehri üzerinde protokol imzalandı

Elazığ'daki Fırat Üniversitesi ile Malatya'daki İnönü Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini içeren Farabi Değişim Programı protokolü, Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü'nde imzalandı.



Protokol töreni için Elazığ ve Malatya illerinin sınırını oluşturan Fırat Nehri üzerindeki Kömürhan Köprüsü bir süre trafiğe kapatıldı.



Her iki üniversitenin rektörleri ve yöneticileri, kendi taraflarından köprüye yürüyerek girerek ortada buluştu.



Protokol, burada kurulan masada, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik tarafından imzalandı.



Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bingöl, burada yaptığı konuşmada, bir üniversitenin gelişmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi olabilmesinin kendi başına olamayacağını söyledi.



"Birlikten kuvvet doğar" sözünden yola çıkarak iki üniversitenin güçlerini birleştirme kararı aldıklarını ifade eden Bingöl, gerek Türk gerekse dünya üniversiteleri arasında saygın bir yere gelmek için böyle bir yola başvurduklarını belirtti.



Prof. Dr. Bingöl, protokolün iki üniversiteye büyük destek olacağına ve büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade ederek, "Bu aynı zamanda Elazığ ile Malatya arasında var olan ortak kültür ve yaşam tarzının pekiştirilmesi olacaktır" dedi.



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çelik de akademik yaşamına Fırat Üniversitesinde başladığını anımsattı.



Fırat Üniversitesinden gördükleri yakın ilgiden cesaret aldıklarını belirten Çelik, iki üniversitenin sanki bir üniversitenin iki farklı şehirdeki yerleşkesi gibi birlikte çalışacağını kaydetti.



Protokol çerçevesinde gerek öğretim üyesi gerekse öğrenci değişim programının hayata geçirileceğini vurgulayan Çelik, iki üniversitenin ortak bilimsel araştırmalar da yürüteceğini kaydetti.



Prof. Dr. Çelik, "Bu durumu Rektörümüz Prof. Dr. Bingöl'e arz etmiştim. O da büyük bir kabul gösterdi. Protokolü de iki şehrin ortası olan Kömürhan Köprüsü'nün ortasında yapmayı uygun gördük" dedi.



Farabi Değişim Programı, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler ve öğretim üyeleri arasında değişimi ve ortak bilimsel projeler yürütmeyi öngörüyor.

