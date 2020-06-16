Fırat Nehri'ne uçan minibüsteki 5 kişi yaşamını yitirdi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü Fırat Nehrine uçtu. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Arama çalışması başlatılan bir kişinin ise bir süre sonra cansız bedeni bulundu, kazada ölü sayısı 5'e yükselmiş oldu.

Kaza, saat 20:30 sıralarında Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü girişinde meydana geldi. Trabzondan Elazığa gitmek üzere yola çıkan Mehmet Dil (62) yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü, köprü girişinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, Fırat Nehrine uçtu. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu öğrenilen minibüste 3 yolcu, nehir üzerinde gezinti yaptıran tekne çalışanları tarafından kurtarıldı. Yaralı oldukları belirlenen Kader İlçin (30), Ayşe İlçin (6) ve Kübra Dil (24), ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Şoförün de cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan’ın Kemaliye ilçe girişindeki Şırzı Köprüsü girişinde sürücü Mehmet Dil’in kontrolünden çıkarak Fırat Nehrine uçan minibüste ölenlerin sayısı 5’e yükselde. Saat 20.30 sıralarında meydana gelen, 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralı kurtulduğu kazada kayıp olan şoför Mehmet Dil’in bulunması için bölgeye gelen dalgıçlar nehir içinde, arama-kurtarma ekipleri ise nehir boyunca çalışma yürüttü. Kazadan 5 saat sonra dalgıçlar şoför Dil’in aracın altında sıkışan cesedine ulaştı. Dil’in cansız bedeni sudan çıkartılan hastane morguna gönderildi. Şoför Mehmet Dil’in de cesedinin bulunmasıyla kazada 8 kişinin bulunduğu minibüste yaşamını yitirenlerin sayısı 5’e yükselirken, 3 yaralının ise hastanede tedavilerine devam ediliyor.

Vali Arslan, kaza yerinde inceleme yaptı

Bu arada kazadan haberdar olunca Erzincan Valisi Ali Arslantaş da olay yerine gitti. Kazanın meydana geldiği köprünün üzerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan Vali Arslanta, kayıp şofor Mehmet Dıl’ın bulunması için yürütülen çalışmaları da takip etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Arslantaş, çalışmaları izlerken şoför Dil’in de cesedine ulaşıldı.

Bu arada minibüste bulunan ailenin gezi dönüşü memleketlerine dönerken kaza yaptığı öğrenildi. Minibüste sürücüsü Mehmet Dil’in beraberinde eşi, kızları ve torunları ile Karadeniz gezisine çıktıkları ve memleketleri Elazığ’a dönerken kazanın meydana geldiği belirlendi. Kazada Mehmet Dil’in yanı sıra eşi Gülser Dil ile birlikte 1 kızı ve 2 torunu yaşamını yitirdi. Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, yaptığı açıklamada, bir aracın ilçedeki Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi. Yaralıların ifadesine göre araçta 8 kişinin bulunduğunu aktaran Atıcı, kayıp olduğu değerlendirilen kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.