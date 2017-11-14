Fırat Kutmangil'in yargılandığı motosiklet kazası davasına devam edildi...

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-KABATAŞ\'ta geçtiğimiz yıl çarptığı 75 yaşındaki Sezan Tuna\'nın ölümüne, kızı 43 yaşındaki Pınar Tarlacı\'nın yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Kutmangil ailesinin \"veliahtı\" Fırat Kutmangil\'in yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, dava dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi\'ne gönderilerek kusur durumu hususunda rapor alınmasına karar verdi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Fırat Kutmangil gelmedi. Şikayetçilerin de gelmediği duruşmada, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada, sanık Kutmangil\'in olay günü arkasında oturan kızarkadaşı Hazel Naz Fışkınlar tanık olarak dinlendi.

\"HERHANGİ BİR ŞEYE ÇARPTIĞIMIZI FARK ETMEDİK\"

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu belirten Fışkınlar , \"Olay günü sanık beni okuldan aldı. Nispetiye Caddesi\'nde bir yerde oturduk. İçkili bir yer değildi. Daha sonra birlikte bir yerde kahve içtik. Daha sonra beni eve bırakmak üzere birlikte araca bindik. Beşiktaş Stadı\'nın oraya geldiğimizde kırmızı ışık yanması sebebiyle durduk. Bize yeşil yandığında yola devam ettik. Normal bir hızla seyrediyorduk. Bir sonraki ışığın oraya gelirken karşımızda bir karartı olduğunu gördüm. Zaten o esnada sanık da keskin bir manevra yaptı. Düşecek gibi oldum. Ancak herhangi bir şeye çarptığımızı fark etmedik. Biraz ileride durup kendimizi kontrol ettik. Bindiğimiz motorda herhangi bir hasar olmaması sebebiyle bir şey olmadığı kanaatiyle yolumuza devam ettik\" dedi.

ŞİKAYETÇİLER TAHKİKATIN DERİNLEŞTİRİLMESİ TALEBİNDE BULUNDU

Şikayetçilerin avukatı, sanığın olay sırasında alkollü olduğu yönünde kuvvetli şüphelerinin olduğunu belirterek \"Sanığın ve tanık Hazel\'in kredi kartı işlemlerinin incelenmesini ve tahkikatın derinleştirilmesini talep ediyoruz\" diye konuştu. Tanık Hazel Naz Fışkınlar da kredi kartı esktresinin incelenmesine bir itirazı olmadığını belirtti. Sanık Fırat Kutmangil\'in avukatı ise olay yerinde keşif yapılması talepli bir dilekçe sundu.

DOSYA ADLİ TIP KURUMU\'NA GÖNDERİLECEK

Mahkeme heyeti, keşif yapılması suretiyle bulunabilecek bir delil olmadığından keşif yapılmasına ilişkin talebi reddetti. Dosyanın bütünüyle Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi\'ne gönderilerek kusur durumu hususunda rapor düzenlenmesine karar veren heyet, tanık Hazel Naz Fışkınlar\'a ait kredi kartlarının tespit edilerek incelenmesine de hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, 21 Ekim 2016\'da sanık Fırat Kutmangil\'in idaresindeki 34 FK 0027 plakalı motosikletinde, kızarkadaşı Hazel Naz Fışkınlar ile birlikte Karaköy istikametine doğru seyir halindeyken Karaköy tramvay durakları karşısındaki trafik ışıklarının bulunduğu yere geldiği esnada yolun karşısına geçmekte olan yayalar maktül Sezen Tuna ve kızı Pınar Tarlacı\'ya çarptığı ve duramayarak kaçtığı belirtiliyor. Sol ayağı kopan maktülün hastanede vefat ettiği belirtilen iddianamede, bilirkişi raporuna göre yayaların kendilerine yeşil ışık yanmasını beklemeyerek, yolun sağını solunu kontrol etmeden dikkatsiz şekilde araç yoluna girmeleri nedeniyle birinci dereceden (yüzde 70 oranında) kusurlu sayıldıkları ifade ediliyor. Sanık Fırat Kutmangil\'in ise ışıklar kendisine yeşil yanıyor olsa bile yayaların bulunabileceğini düşünerek hızını kontrol etmesi gerektiği halde bu kurala rivayet etmeyerek kazanın oluşumuna sebebiyet vermesi nedeniyle ikinci derecede (yüzde 30 oranında) kusurlu sayıldığı anlatılıyor. Sanık Kutmangil\'in, \"Taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma\" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 24 Ekim\'de tutuklanan Fırat Kutmangil, 4 Kasım\'da tahliye edilmişti.

\"KAZA YAPTIĞIMIZI FARK ETMEDİK\"

Sanık Fırat Kutmangil daha önceki duruşmada yaptığı savunmasında, kızarkadaşını evine bırakmak üzere yola çıktıklarını ifade ederek \"Beşiktaş Stadı\'nın önünden Karaköy istikametine doğru giderken kırmızı ışıkta durdum. Yeşil ışık yanınca diğer araçlarla birlikte hareket ettim. Bir sonraki ışık ikazının bulunduğu yere geldiğimizde yine yeşil yanıyordu. Oradan geçerken önüme bir karartı geldi. Refleks olarak direksiyonu sola doğru çevirdim. Bu motorsiklet, önde iki tekerleği bulunan bir motorsiklet olduğu için manevra kabiliyeti sınırlı. Bu esnada arkada oturan kızarkadaşım az daha düşüyordu, bana sarıldı. Biz o esnada kaza yaptığımızı fark etmedik\" demişti. Sanık Kutmangil, polislerin eve geldiğini öğrenmesinin ardından pazartesi günü teslim olduğunu söylemişti.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Müşteki Pınar Tarlacı ise, babası ve yeğeniyle Kabataş tramvay durağındaki yaya geçidinden kontrollü bir şekilde karşıya geçtiklerini belirterek \"O esnada bize yanan ışığın rengini hatırlamıyorum. Bize doğru çok hızlı gelen belki de 200 km hızla gidiyor olabilecek olan bir aracın bize çarptığını fark ettim. Çarpan şeyin motorsiklet olduğunu görmediğim gibi sürücüsünü de görmedim. Benim ayağım kırıldı. Babamın ayağı koptu\" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu belirtmişti. Talimatla ifadeleri alınan Aybüke ve Hasan Tuna\'nın da sanıktan şikayetçi oldukları belirtilmişti.