"Fırat Kalkanı'nda ÖSO'nun iki köyü daha ele geçirmesiyle Kürt koridoruna set çekildi"

TSK destekli ÖSO güçleri, IŞİD'in denetimindeki stratejik önemdeki El Bab'a kuzeyden bir km kadar yaklaştı. ÖSO güçleri, El Kufayr ve Kabbasin köylerini ele geçirdi. Hürriyet'ten Uğur Ergan, bu iki köyün ele geçirilmesiyle birlikte "YPG’nin hem El Bab’a iniş yolunu kesti hem de YPG kontrolündeki Afrin ve Menbiç’i birleştirme planına set çekti" yorumunda bulundu.

Halep’in kuzeyinde, Türkiye sınırından yalnızca 30 kilometre uzakta bulunan stratejik öneme sahip El Bab’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteğini alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin kontrolüne geçmesinde sona yaklaşıldı. Fırat Kalkanı harekâtının 85’inci gününe ilişkin TSK’dan yapılan bilgilendirmeye göre, ÖSO güçleri, IŞİD'in kontrolündeki El Bab’a olan mesafeyi kuzeyde bazı bölgelerde 1 kilometreye kadar indirirdi. ÖSO güçleri, El Bab yakınlarındaki Kabbasin ve El Kufayr köylerinde tamamen kontrolü sağladı.

El Kufayr, El Bab’ın batısında, YPG’nin elinde bulunan Afrin’in ise güneydoğusunda. Kabbasin ise El Bab’ın kuzeydoğusunda, YPG’nin kontrolündeki Menbiç’in güneydoğusunda. Gazetenin haberine göre, YPG güçleri, ÖSO’dan daha hızlı davranıp, bu iki köyü alarak El Bab’ın kapısına dayanma planları yapıyordu. Ancak ÖSO, El Kufayr ve Kabbasin’i ele geçirerek, YPG’nin hem El Bab’a iniş yolunu kesti, hem de Afrin ile Membiç’i birleştirme set çekti. ÖSO’nun El Bab’ı ele geçirmesiyle YPG’nin Türkiye sınırında Kürt koridoru kurma planı büyük darbe alacak. ÖSO’nun Suriye’nin kuzeyinde ele geçirdiği alan bin 720 km2’yi bulurken, çatışmalarda 1 muhalif yaşamını yitirdi, 14 muhalif de yaralandı.

Erdoğan: El Bab'a 2 kilometre kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Pakistan’a hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında El Bab operasyonuyla ilgili “Şu anda 2 km gibi bir mesafede Özgür Suriye Ordusu. Öyle zannediyorum ki, çok fazla zaman kaybetmeden El Bab süreci tamamlanacaktır” dedi. Erdoğan, Menbiç’le ilgili ise başta ABD olmak üzere koalisyongüçlerinin verdikleri sözlerini ‘bugün yarın’ tutmasını beklediklerini söyledi.

YPG: Çekiliyoruz

Öte yandan YPG, yazılı bir açıklama yayımlayarak, ağustosta ABD’nin hava operasyonları desteğiyle ele geçirdikleri Menbiç’ten ayrılarak Fırat Nehri’nin doğusuna çekileceklerini duyurdu. ABD Başkanı Obama’nın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ise Twitter’da yaptığı açıklamada, “Dönüm noktası: IŞİD sonrası güvenliği korumak için yerel birimlerin eğitiminin tamamlanmasının ardından tüm YPG birimleri Menbiç’ten ayrılacak ve Fırat’ın doğusuna dönecek” dedi. Türkiye daha önce YPG’nin Menbiç’teki varlığının devam ettiğini raporlamıştı.

Nedem önemli?

- Menbiç’in 45 km batısında, Cerablus’un 60 km güneybatısında yer alan, halen IŞİD'in kontrolündeki El Bab, bölgede çatışan tüm güçler için kritik önem taşıyor. El Bab, PYD’nin tek taraflı ilan ettiği Cezire ve Kobani kantonlarıyla Hatay’ın karşısındaki Afrin kantonunu birleştirmek için kritik bir noktada bulunuyor.

- 15 Ağustos’ta YPG liderliğindeki SDG, Menbiç’i aldığında, yeni hedeflerinin batıdaki El Bab olduğunu açıklamıştı. Büyük tepki gösteren Türkiye ise Fırat’ın batısının kendilerinin ‘kırmızı çizgisi’ olduğunu belirterek, IŞİD'den geri alınan kentteki YPG’lilerin Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesini istiyordu.

- El Bab’ı ÖSO’nun ele geçirmesi durumunda YPG’nin Türkiye sınırında Kürt koridoru kurma planı engellenmiş olacak.