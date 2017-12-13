Fırat Kalkanı ile Cerablus’ta hayat normale döndü (2)

KARKAMIŞ SINIRINDA TEKNOLOJİK KORUMA

Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ terör örgütünden arındırılan Cerablus’a sınır komşusu olan Karkamış’taki Köprübatı Hudut Karakolu\'nda sınır denetimleri son teknoloji araçlarla yapılıyor. Karakoldan hem Cerablus, hem de terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD kontrolündeki Ziyaret Köyü sınır hattı kontrol ediliyor. Karakolda \'Kobra2\' olarak bilinen 12 tonluk taktik tekerlekli zırhlı keşif aracı ve tamamı yerli üretim olan \'Serçe\' ismindeki insansız hava aracı ile denetimler yapılıyor. \'Kobra 2\'de bulunan son teknoloji radar ve elektro optik gözetleme sistemi ile sınır hattından kuş uçurtulmuyor. Gözetleme sistemiyle 12 kilometreden yaya, 20 kilometreden hafif araç, 25 kilometreden alçak irtifadaki hava aracı, 35 kilometreden tank, 40 kilometre mesafeden ise araç konvoyu tespit edilebiliyor. Araç kendi içindeki güvenlik sistemleri ile de içindeki askerleri tam korunaklı olarak koruyabiliyor.

\'Serçe\' de kendine has özellikleri ile diğer İHA’lardan ayrılıyor. Tamamı yerli olarak ASELSAN tarafından üretilen \'Serçe\' tam otonom olarak hareket etme kabiliyeti ve gece görüş özelliği ile sınır hattını gece ve gündüz gözetleme imkanı sağlıyor. Yedekleme sistemi bulunan \'Serçe, herhangi bir motorunun arıza yapması halinde bile uçmaya devam ediyor.

Karakolda görevli askerlerin sevkiyatında kullanılan \'Kirpi\'nin roket saldırılarına karşı güvenliğini sağlayan ağ sistemi de kullanılmaya başlandı. 5 dakikada takılıp sökülebilen ağ sistemi ile roketlere karşı koruma sağlanıyor.

FOTOĞRAFLI