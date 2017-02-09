Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit sayısı 64’e ulaştı, son iki günde 8 şehit var!

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, Rus uçağının Türk askerlerinin bulunduğu bir binayı bombalaması sonucu 3 asker şehit oldu.

170 gündür devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda 8 Şubat'ta 5 asker daha şehit olmuştu.

Ağustos ayından beri süren operasyonda şehit olan asker sayısı da 64'e yükseldi.

TSK açıkladı; El Bab’da şehit olan 3 askeri, Rus uçağı ‘kazaen’ vurmuş!

64 asker şehit

3 askerin daha şehit olmasıyla, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başladığı geçen 24 Ağustos'tan bu yana şehit düşen asker sayısı 64'e yükseldi.

Uzman Çavuş'un son yolculuğu

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kılıç'ın naaşı, Adana merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Mehmet, annesi Fatma, eşi Hasret Kılıç ile 2 ablası ve ağabeyi gözyaşı döktü.

Yaklaşık 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve üç ay önce evlendiği öğrenilen şehidin, 12 yaşındaki yeğeni Azem Dağ ile tabutun yanına gelen bir Kore gazisi de büyük üzüntü yaşadı.

Adana Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.