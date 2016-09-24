T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda ÖSO mensubunun üstünde Polat Alemdar tişörtü

TSK, Suriye'de ÖSO ile ortak operasyonlar düzenliyor

24 Eylül 2016 13:01

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Çobanbey'e bağlı iki köye operasyon düzenledi. Operasyonda, bir ÖSO mensubunun Kurtlar Vadisi dizisinin ana karakteri Polat Alemdar'ın tişört giymesi dikkat çekti.

ÖSO mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Cerablus civarındaki operasyonlarını sürdürüyor.

Bir süre önce terör örgütü IŞİD'den alınan ve dün yeniden IŞİD kontrolüne geçen Sekizler ve Kalkım köylerine sabah saatleri itibariyle operasyon düzenleyen ÖSO, terör örgütü militanlarıyla çatıştı. Gün boyu süren çatışmalarda 4 IŞİD militanının etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

ETİKETLER

Fırat Kalkanı HarekatıoperasyonlarPolat Alemdar tişörtüÖSO

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24