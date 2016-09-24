Fırat Kalkanı Harekâtı'nda ÖSO mensubunun üstünde Polat Alemdar tişörtü

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Çobanbey'e bağlı iki köye operasyon düzenledi. Operasyonda, bir ÖSO mensubunun Kurtlar Vadisi dizisinin ana karakteri Polat Alemdar'ın tişört giymesi dikkat çekti.

ÖSO mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Cerablus civarındaki operasyonlarını sürdürüyor.

Bir süre önce terör örgütü IŞİD'den alınan ve dün yeniden IŞİD kontrolüne geçen Sekizler ve Kalkım köylerine sabah saatleri itibariyle operasyon düzenleyen ÖSO, terör örgütü militanlarıyla çatıştı. Gün boyu süren çatışmalarda 4 IŞİD militanının etkisiz hale getirildiği öğrenildi.