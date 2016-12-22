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BBC Türkçe

Fırat Kalkanı Harekatı: 14 asker hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalarda bugün son olarak 10 askerin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır olmak üzere 18 askerin yaralandığını açıkladı. Gün içerisinde 4 askerin hayatını kaybett

22 Aralık 2016 01:15

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalarda bugün toplam 14 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

TSK'nın akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "Öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda TSK unsurlarımızdan toplam 10 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, ilk tespitlere göre 6'sı ağır olmak üzere 18 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir" denildi.

TSK gün içinde yaptığı açıklamada da 4 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 15 askerin de yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

El Bab'daki çatışmada 4 asker hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden çatışmalarla ilgili son bilgilendirme notunda, "El Bab-Halep yolunda tam kontrolün sağlandığı" da bildirildi.

Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) yönelik operasyonlarda 67 hedefin TSK'ya ait uçaklarca vurularak imha edildiği, 138 IŞİD militanının da çatışmalarda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nişani ile gün içindeki ortak basın toplantısında El Bab'daki devam eden çatışmaya ilişkin soruları yanıtladı.

El Bab'ın kuşatma altında olduğunu açıklayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"(Salı günü) Akşam saatlerinde genel kurmay başkanımızla görüştüm. Şu anda El Bab, tamamen Özgür Suriye Ordusu ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. DEAŞ her türlü yola başvuruyor. Ama artık El Bab'ın Halep'le olan yol hattı tamamıyla ÖSO ordusu ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki, El Bab çok daha uzamadan tamamıyla düşer ve El Bab'ın kendi halkı kendi topraklarına yerleşme imkanı bulur."

Bugünkü kayıplarla birlikte Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında hayatını kaybeden askerlerin sayısı 35'e çıktı.

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