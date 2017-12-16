Fırat Kalkanı, 1.5 milyon Suriyeliye 'Huzur' getirdi

Hasan KIRMIZITAŞ- Murat VAROL/AZEZ(Suriye), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl yapılan Fırat Kalkanı Harekatı; terör örgütü DEAŞ\'tan arındırılan Cerablus-Azez hattındaki bölgelere huzur getirdi. Güvenliğin sağlanması ile birlikte savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli de yeniden evlerine döndü. Geçen yıla kadar az sayıda sivilin yaşadığı ve sokaklarında teröristlerin cirit attığı Azez, El Bab, Mare, Dabık, El Rai ve Cerablus artık 1.5 milyon Suriyelinin güvenle yaşadığı adres oldu.

Gaziantep ve Kilis\'e komşu olan Suriye\'nin Azez ile Cerablus arasındaki bölge Suriye iç savaşının ardından terör örgütü DEAŞ\'ın denetimine girdi. DEAŞ\'lı teröristlerin sınır kentlerine yönelik saldırılarının ardından geçen yıl 24 Ağustos günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattının güvenli hale getirilmesi amacıyla Fırat Kalkanı adı verilen harekat başlatıldı. TSK\'nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu güçleri 7 ay süren harekat sonunda Azez ile Cerablus arasındaki aralarında ilçe ve kasabaların da bulunduğu 2 bin kilometre kareyi aşkın alanda kontrolü sağladı.

Azez ile Cerablus arasındaki bölgeden arındırılan teröristlerin geride bıraktığı patlayıcılar da güvenlik güçlerince imha edildi. Bölgenin güvenli hale gelmesinin ardından savaş nedeniyle hem Türkiye\'ye hem de Suriye\'nin içine göç etmiş olan siviller yeniden evlerine dönmeye başladı.

Geçen yıla kadar sayıları binlerle sınırlı olan sivillerin yaşadığı ve sokaklarında eli silahlı teröristlerin dolaştığı Azez, Cerablus, Mare, El Bab, El Rai, Dabık, Savran gibi ilçe ve kasabalar yeniden canlanmaya başladı. İlk etapta dönmekte tereddüt eden Suriyeliler, kentlerinde kurulan yerel meclislerin çağrıları ve Türkiye\'nin altyapı çalışmalarına desteğini öğrendikten sonra evlerinin yolunu tuttu. Böylece 1 yıl önce teröristlerin cirit attığı kentlerde nüfus bir anda 1.5 milyona yükseldi. Oluşan huzur ve güven ortamı sonrası PYD veya rejim baskısından kaçmak isteyen Suriyeliler de Azez ile Cerablus arasındaki bölgeye sığınmaya başladı.

EN BÜYÜK GÜVENCE \'TÜRKİYE\' VARLIĞI

Evlerine dönen ve günlük yaşama artık adapte olmaya başlayan Suriyeliler, kentlerinin teröristlerden temizlenmesinden dolayı Türkiye\'ye teşekkür ediyor. Ülkelerinde barışın bir an önce sağlanması için dua eden Suriyeliler, evlerine dönmelerinde en büyük etkenin Türkiye\'nin varlığını kentlerinde hissetmesi olarak ifade ediyor. Terör örgütü DEAŞ\'ın püskürtülmesine rağmen rejim veya PYD tehdidi nedeniyle tereddüt yaşadıklarını anlatan Suriyeliler, Türkiye\'nin güvenlik güçleri ile kentlerinde bulunmasını en büyük garanti olarak gördükleri için gönül rahatlığı ile geri döndüklerini dile getirdi.

ŞANTİYEYE DÖNEN KENTLERİN SOKAKLAR CIVIL CIVIL

Bir yıl öncesine kadar sokaklarında teröristlerin silahlarla dolaştığı, patlama ve saldırıların görüldüğü Suriye\'nin kuzeyindeki bölge, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale geldi. Evlerine dönenler, çocuklarını Türkiye\'nin yeni yaptığı veya tadilatını gerçekleştirdiği okullara gönderiyor. Savaş nedeniyle harabeye dönen Azez ile Cerablus arasındaki bölgede, yıkılan veya hasar gören evlerinin onarımını yapıyor ya da yeniden inşa ediyor. Şantiyeye dönen ve her tarafta inşaatların yükseldiği kentlerin çarşı ve pazarları da cıvıl cıvıl. İnsanlar gönül rahatlığı ile alışveriş yaparak eski günlerine dönmeye çalışılan kentlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yine Türkiye tarafından eğitilen yerel polisler görev yapıyor.

ÇOCUKLAR \'TEMİZ BÖLGELERDE\' OYNUYOR

Güvenlik güçleri teröristlerin geride bıraktığı patlayıcıların tespiti ve imhası için de yoğun çaba harcadı. Bomba imha uzmanları tarafından tarama yapılan alanlarda bulunan patlayıcılar imha edildi. Patlayıcı taraması yapılan sokak aralarındaki bölgelerde ise sivillere alanın güvenli olduğu duvarlara \'Temiz\' yazılarak anlatıldı. Çocuklar bölgede bulunan Türk güvenlik güçlerince taraması yapılarak \'temiz\' notu düşülen sokaklarda güven içerisinde oynamayı sürdürüyor. Yine güvenli hale getirilen bölgelerde yıkılan ve hasar gören evlerin enkazları kaldırılarak sivillerin savaş psikolojisinden kurtulmaları amaçlandı. Öte yandan El Bab kentinde küçük çocukların büyük bölümü yıkılmış olan kent sokaklarında harabeye dönmüş yıkıntılar arasında top oynamayı sürdürdüğü görüldü.

ALTYAPI YENİLENİYOR

Yaşamın normale dönmeye başladığı kentlerin yönetimi ise yerelde oluşturulan Mahalli Meclisler tarafından yürütülüyor. Belediye görevi yapan yerel meclis yönetimi, Türkiye tarafından sağlanan iş makineleri ve malzemeler ile altyapıları onarıp, yolları asfaltlıyor. Su ve elektrik ihtiyaçlarının giderilmesi için şebekelerin yenilendiği kentlerin eski günlerine dönmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kentlerin yönetimini sağlayan Mahalli Meclis üyeleri de yerleşim alanlarının inşası ve yeniden eski günlerine dönmesi için yaptıkları çalışmalarda kendilerine destek sağlayan Türkiye\'ye teşekkür etti.

EL BAB VE RAİ\'YE 200 YATAKLI HASTANE

Birçok konuda Türkiye\'nin destek verdiği Suriye kentlerinden El Bab ve El Rai\'ye 200 yataklı modern hastaneler yapılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan ve inşaatları hızla yükselen hastaneler birkaç ay içerisinde tamamlanarak Suriyelilere sağlık hizmeti sunacak.



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