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Politika

Fırat: İstifa gerekçem sağlık nedenleri ve yorgunluk

AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, partideki görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığını söyledi

08 Kasım 2008 02:00

AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, partideki görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığını açıkladı.

İstifası nedeniyle gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fırat, iİstifa kararını Kılıçdaroğlu’nun iddiaları gündeme getirmesinden önce aldığını ve Başbakan’a ilettiğini söyledi. Fırat “ABD’de çok ağır bir ameliyat geçirdim. Ayrıca çok yorucu ve yoğun bir görevi uzun süredir yürütmekteyim. Gündemdeki sıcak gelişmeler bu kararımı uygulama imkânı vermedi. Eğer o dönemde ayrılsaydım ‘sorumluluktan kaçıyor’ denilecekti” diye konuştu. Fırat, Başbakan’ın görevde kalması için ısrar ettiğini de ileri sürdü. 
 
Tamamen şahsi nedenlerle, sağlık sorunu ve yorgunluk nedeniyle istifa kararı aldığını belirten Fırat, Başbakan'ın da bunu söylediğini, arkasında başka bir şey olmadığını kaydetti. 

İstifasının arkasında AKP'nin doğu politikasındaki değişimin olduğuna ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Fırat, “Çok doğru bir şey değil. AKP'nin doğu, güneydoğu programı belli. Bugüne kadar da o programı geliştirerek, yürüttü. Bundan sonra da yürütecek. Bundan hiç şüphem yok” diye konuştu.

İstifasının yerel seçimler öncesine denk gelmesine ilişkin soruya ise Fırat, “Ben bu partinin halen üyesiyim, milletvekiliyim, bu partinin kurucusuyum. Bana verilecek her göreve hazırım. Seçimde de yine aktif olarak göreceksiniz, çalışacağım” yanıtını verdi. 

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