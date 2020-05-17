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Fırat Erez, 'dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı

Erez, paylaşımında "İslam ahlaksızlıktır" ifadelerini kullanmıştı

17 Mayıs 2020 17:33

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter'da, 'dini değerleri aşağıladığı' gerekçesiyle fotoğrafçı Fırat Erez'in Antalya'da gözaltına alındığını açıkladı.

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