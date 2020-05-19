Fırat Erez, dini değerleri aşağılamak suçlamasıyla tutuklandı

Fotoğrafçı Fırat Erez, 'Dini Değerleri Aşağılamak' suçu kapsamında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Twitter'daki paylaşımları nedeniyle 'dini değerleri aşağılamak' suçlamasıyla Antalya'da gözaltına alınan Erez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erez'in Twitter hesabı da geçici bir süreliğine askıya alındı. Erez, paylaşımında 'İslam ahlaksızlıktır' ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğrafçı Erez, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Ekim 2017'de de gözaltına alınmıştı.