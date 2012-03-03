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Ekonomi

Fırat Elektrik'i özelleştiren devlet, ihaleyi alan şirkete kasada 8 milyon TL fazla bırakmış

Sayıştay denetçileri Fırat Elektrik Aksa Elektrik'e devredilirken kasasında 8 milyon liranın unutulduğunu ortaya çıkardı.

03 Mart 2012 10:38

 

 
T24 - Elektrik dağıtım ihaleleri kapsamında 230 milyon dolara Aksa Elektrik’in ihalesini kazandığı Fırat Elektrik’in kasası boş değil 8 milyon lira ile doluyken devredildiği ortaya çıktı. Meclis KİT komisyonunda Sayıştay denetçilerinin ortaya çıkardığı skandalın kasıtlı mı olduğu yoksa yanlışlıkla mı olduğu araştırılıyor. 
 
Ömer Şahin'in Radikal gazetesinde yayımlanan haberine göre, Fırat Elektrik’in özelleştirme ihalesi 18 Şubat 2010’da devri ise 7 Ocak 2011’de gerçekleştirildi. Özelleştirme sürecinde yaşanan skandal ise Sayıştay denetçilerinin raporunun TBMM KİT Alt Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında ortaya çıktı. Denetçiler 230 milyon dolara Aksa Elektrik’e hisse devri yoluyla ihale edilen Fırat Elektrik’in 2010 yılı faaliyetlerini inceledi. İnceleme sırasında şirket kasasındaki paranın gizlendiği belirlendi. Buna göre olay şöyle gelişti: Devir öncesi TEDAŞ, Fırat Elektrik’e kasasında bulunan paranın miktarını sordu. Fırat Elektrik kasada sadece 7 milyon 3 bin lira olduğunu bildirdi. Ancak ortaya çıktı ki devir sırasında kasada 9 milyon 777 bin 577 lira bulunuyordu. Fırat Elektrik’in tahsil edilmemiş alacaklarıyla birlikte kasasında ise toplam 15 milyon 156 bin 593 lira olduğu ortaya çıktı. Böylece Fırat Elektrik devredilirken tahsil edilmemiş alacaklarla birlikte 8 milyon lira para kasada bırakılmış oldu. 
 
Denetçilerin raporu ortaya çıkınca KİT Komisyonu’ndan önce raporu görüşen alt komisyonun AK Parti, CHP ve BDP’li üyeleri dosyayı üst komisyona sunarken, soruşturmanın derinleştirilmesini istedi.
 
İnceleme yapılıyor 
 
Meclis KİT Komisyonu’nda ise bu skandal özelleştirmeye karşı siyasi ittifak oluştu. AK Parti ve CHP’li üyeler, bu özelleştirmedeki karanlık noktanın aydınlanmasını istiyor. TEDAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu da inceleme başlattı. Teftiş raporlarından olumsuz yanıt gelirse şirketin kasasına giden 8 milyon lira geri alınacak. Sorumluluğu olanlar da cezalandırılacak. 
 
TBMM KİT Komisyonu Başkanı, Fahrettin Poyraz da Fırat Elektrikle ilgili inceleme sona ermeden ‘ibra’ işlemi olmayacağını açıkladı. Müfettiş raporunu beklediklerini söyleyen Poyraz, “Gerekirse Enerji Bakanlığı ve Başbakanlık Teftiş Kurulu’nu da göreve çağırabiliriz. Sonuçta usulsüzlük tespit edilirse bu para alınır. Sorumlular da cezaya çarptırılır” diye konuştu. Alt Komisyon üyelerinden CHP Adana Milletvekili Turgay Develi de, Fırat Elektrik’i alan firmaya adeta ‘hediye çeki’ verildiğini kaydetti. 
 
Aksa’dan ses yok 
 
Aksa Elektrik’ten ise dün ses çıkmadı. Konu hakkında bilgi almak için aradığımız şirketin kurumsal yönetimi önce bir açıklama yapılacağını bildirdi. Ancak ısrarlı aramalarımıza rağmen Aksa’dan herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.
 
 

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