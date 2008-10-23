Fırat, DTP'lilerden PKK'yı ikna etmelerini istedi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fırat, bir yemekte buluştuğu DTP lideri Ahmet Türk ve DTP milletvekilleri Sırrı Sakık ile İbrahim Binici'ye, terörden vazgeçmeleri için PKK yöneticileriyle konuşarak ikna etmelerini istedi. Buluşmalarının gizli olmadığını belirten Fırat, DTP'lilerle yemekte neler konuştuklarını şöyle açıkladı:



Silah varsa sesiniz duyulmaz



"... Sonra şunları dedim: Bak, çatışma değil, konuşma dönemi. 21. Yüzyıl bir derdin varsa onu demokratik yollarla söyleyeceksin. Meclis’e girdiniz, temsil ediliyorsunuz. Varsa bir şey orada söyleyin; ama ortada silah oldukça konuşmanızı kimse duyamaz, birbirini anlayamaz.



Orayı onlar yönetmiyor



Bak arkadaş, bu silah mutlaka gömülecek. Devlet de bunu yapsın sonra ben yapayım demek, bunu istemek olmaz. Devlet zaten esas olarak silahtır. Silah olmazsa devlet olmaz. Sen dağda, elinde o silahla oldukça devlet seni takip eder. Sana diyorum ki, gücünüz yetiyorsa gidip onlara bunu anlatın, görüşün. Bak, kan gövdeyi götürüyor. Söylediklerimin bir çoğuna onlar da iştirak ettiler. Görebildiğim kadarıyla, onlar yönetmiyor, orayı. Bu nedenle, onlara çok kusur bulmuyorum. Yönettiklerini bilsem, tamam kusur veririm; ama öyle değil.



Başbakanın da talimatı var; ’Terör örgütü demedikleri sürece görüşmem’ diye. Doğrusu da budur. Sen hedef gözetmeksiniz adam öldürürsen olmaz. Bunu lanetlemen lazım; ama yapmıyorsun. Oysa, bu konuda bir ihtilaf olmaması lazım. Başbakan bunu söylüyor. Ben de aynı düşüncedeyim. PKK bir terör örgütüdür ve terörle bir yere varması da mümkün değildir. Başarı şansları yoktur. Devletin gücü sınırsızdır, çünkü. Akıllı olmak, doğru düşünmek, derdini anlatabilmek gerek. Bunları hep söyledim."