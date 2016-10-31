Fırat Aydınus'un ilginç Fenerbahçe istatistiği!

Spor Toto Süper Lig 9. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor maçına hakem Fırat Aydınus ilk yarıda verdiği kararlarla gündeme otururken, hakem yorumcuları da Aydınus’un özellikle 18. dakikada Mehmet Topal’a verdiği penaltı kararının yanlış olduğunu savundu.



Fırat Aydınus, penaltı kararının ardından penaltıyı yapan Skulason dışında itiraz eden Ceyhun ve Dany’de sarı kart gösterdi. Ceyhun Gülselam bu pozisyondan 10 dakika sonra ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

Fenerbahçe'nin rakiplerine 6 kırmızı kart!



futbolarena.com'un haberine göre; Fırat Aydınus’un son yıllarda yönettiği Fenerbahçe maçlarıyla ilgili enteresan bir istatistik ortaya çıktı.



Fırat Aydınus, Süper Lig maçlarında çıkarttığı son 9 kırmızı kartın 5’ini Fenerbahçe’nin rakiplerine gösterdi.



Bunun yanı sıra Aydınus, 2014’ten itibaren Fenerbahçe’nin yönettiği maçlarında (13) rakip takımlara toplamda 6 kırmızı kart çıkarken, sarı-lacivertliler hiç kırmızı kart görmedi.