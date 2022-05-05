Fırat Aydınus'a 85 gün sonra maç verildi

Süper Lig'de 36. hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Başakşehir-Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus böylece 85 gün sonra yeniden yeşil sahalara geri dönmüş oldu.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu tarafından 13 hakem görevden alınmıştı. O isimler arasında 48 yaşındaki Fırat Aydınus da bulunuyordu.

TFF'nin açıkladığı 36. hafta hakemleri arasında Fırat Aydınus ismi yer aldı. Aydınus, Başakşehir-Galatasaray arasındaki mücadeleyi yönetecek.

Mete Kalkavan da yeniden Süper Lig'de

Bir diğer dikkat çeken atama da Mete Kalkavan oldu. Görevden alınan isimler arasında olmamasına rağmen Ferhat Gündoğdu ile tartışmasından dolayı bir süre görev almayan Kalkavan geçen hafta Spor Toto 1. Lig'de Erzurumspor - Kocaelispor maçını yönetmişti.



Yeni MHK bu hafta da tecrübeli hakeme Süper Lig'de görev verdi. Mete Kalkavan ligin 36. haftasında Antalyaspor- Konyaspor maçını yönetecek.