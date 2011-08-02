Firariyi mağdurun evinde aradılar

T24 - İstanbul’da moda tasarımcısı kızları Sinem Reyhan Yalçın’ı üç yıl önce trafik kazasında kaybeden ailenin acısı geçtiğimiz günlerde yine tazelendi. Polis memurları, kazaya neden olduğu için 5 yıl 6 ay hapse çarptırılan ancak yurtdışına çıkış yasağı konmasına rağmen Yunanistan üzerinden ABD’ye kaçtığı iddia edilen Faruk Kalkavan’ı bulmak için ailenin kapısını çaldı.







29 Temmuz’da Sinan ve Neşe Yalçın çiftinin Üsküdar’daki modaevine gelen 2 sivil polis, “Faruk Kalkavan’ı arıyoruz. İşyeri adresi olarak burası görünüyor. Kalkavan nerede” diye sordular. Bu sorular karşısında hem şaşıran hem de üzülen baba Sinan Yalçın, şunları anlattı:

“Polisler, Faruk Kalkavan’ın bir adresinin de bizim işyerimiz olarak göründüğünü, onu tanıyıp tanımadığımızı sordular. Kalkavan’la ortak olup olmadığımızı, tanışıklığımızı sorguladılar. Bize ‘Adresini biliyorsanız söyleyin, kaç yıldır tanıyorsunuz’ gibi sorular sordular. Bize evlat acımızı yeniden yaşattılar.”



Anne Neşe Yalçın da, “Kızımızın ölümüne neden olan adamın cezasını çekmesini isterken biz suçluymuşuz gibi bir uygulamayla karşılaşıyoruz. Yardımcımız beni aradığında sanığın yakalandığı müjdesini alacağımı sandım. Eğer böyle arıyorlarsa zaten bulmaları imkânsız” dedi.

Süreç nasıl gelişmişti?

Viyana Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Sinem Reyhan Yalçın, 14 Ocak 2008’de Boğaziçi Köprüsü’ne giden yol üzerinde aracı arızalandığı için emniyet şeridinde beklerken, Faruk Kalkavan’ın kullandığı cip tarafından ezilerek öldü. Tutuksuz yargılanan Kalkavan, 5 yıl 6 ay ceza aldı. Karar 6 ay önce Yargıtay tarafından onanmasına rağmen Kalkavan bulunamadı.