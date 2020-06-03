Firari Zekeriya Öz'ün saklandığı iddia edilen evin İstikbal Mobilya'nın İstanbul temsilcisine ait olduğu ileri sürüldü

FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün Almanyanın Speyer kentinde kaldığı iddia edilen villanın, İstikbal Mobilya temsilciliğini alan F.D.'ye ait olduğu ileri sürüldü. İddiayı F.D.'yi ve ailesini tanıyan Mannheim'daki iş insanları ortaya attı.

Sözcü'den Ali Gülen imzalı habere göre, aynı kişiler, “Öz ve F.D. yaklaşık 5 yıldır birlikteler. Speyer'deki ev de, bu FETÖ'cü ailenin damadı olan F.D'nin” dediler. F.D.‘nin, Mannheim Kenti'nde tanınmış kayınpederi ve bacanağı ise, üç yıl önce Türkiye'ye tatile gittiklerinde FETÖ'cülükten gözaltına alınmış, pasaportlarına el konulmuştu. Türkiye, bu ailenin FETÖ bağlantısının her noktasıyla biliyor.

Mobilya firmasının, Almanya'da FETÖ'cü olarak bilinen çevrelere halen ürün gönderdiği ve temsilcilik için onay verdiği iddia edilenler arasında.