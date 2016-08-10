"Firari Türk amiral, ABD'den sığınma istedi"

İzmir’de 'FETÖ'ye yönelik soruşturmada hakkında yakalama emri çıkartılan ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihracına karar verilen eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu'nun ABD’den sığınma talep ettiği ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ABD'nin Virginia eyaletindeki NATO karargahında görevli Uğurlu, darbe girişiminin ardından Türkiye'ye dönmeyerek Amerikan makamlarından sığınma istedi.



Norfolk'taki NATO üssünde görev yapan firari Uğurlu'nun 22 Temmuz'da görev yerinden ayrıldığı, bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. İzmir CumhuriyetBaşsavcıvekili Okan Bato, "İzmir'deki askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin inceleme ve elde edilen belgeler doğrultusunda "FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanması"na yönelik soruşturma başlatmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye tarafından geri çağrılan bir Türk subayının ABD'ye iltica başvurusu yaptığı bildirildi. Reuters haber ajansına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili, söz konusu Türk subayın Virginia eyaletinde Norfolk'taki NATO'ya bağlı Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'nda görev yaptığını belirtti, ancak subayın kimliği ve rütbesiyle ilgili bilgi vermedi.

Reuters'a konuşan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden bir yetkili ise Tümamiral Mustafa Uğurlu'nun, hakkında geçen ay çıkarılan gözaltı kararına yanıt vermediğini bildirdi. Türk yetkili, Uğurlu'nun 22 Temmuz tarihinde kimlik ve rütbelerini karargaha bıraktığını ve ardından kendisinden haber alınamadığını kaydetti. Büyükelçilik yetkilisi, daha düşük rütbeli iki subayın daha ABD'den geri çağrıldığını, ancak haklarında gözaltı kararı bulunmadığını belirterek, "Biri geri döndü, diğeri ise kısa zamanda dönecek" bilgisini verdi.

Uğurlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hakkında ordudan ihraç kararı verilen subaylar arasında yer almıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü Jeff Davis konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Norfolk'taki Müttefik Dönüşüm Komutanlığı sözcüsü de iltica başvurusu konusuna değinmeyerek, karargahta 26 Türk ordu mensubunun görev yaptığını ve Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu söylemekle yetindi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili yorum yapmadı.

İltica başvurusunun, Fethullah Gülen'in iadesi konusunda Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerginliği daha da artırması bekleniyor.