Firari savcı Zekeriya Öz'ün kayınbiraderi FETÖ'den tutuklandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, firari eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz\'ün kayınbiraderi Cemal Yavaş tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yurt dışına kaçan eski İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekariya Öz\'ün Bursa\'da oturan kayınbiraderi Cemal Yavaş hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Nilüfer ilçesinde oturan Cemal Yavaş\'ı gözaltına aldı. Yavaş\'ın evinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Yavaş\'ın, FETÖ adına para topladığı, işyerinde aralarında firar etmeden önce Zekeriya Öz\'ün de bulunduğu toplantılar düzenlediği öne sürüldü. Yakalandıktan sonra yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen ve \"Ben Zekeriya\'yı sevmiyordum\" dediği belirtilen Cemal Yavaş, \'Terör örgütü üyesi olmak\' suçundan çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.