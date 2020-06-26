Firari savcı Zekeriya Öz'ü "Utanmadan buralarda geziyorsun" deyip yumrukladılar!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’ün Almanya'nın Mannheim şehrinde bir restoranda yumruklandığı öğrenildi.

Zekeriya Öz'ün Almanya'nın Mannheim şehrinde bir restoranda dayak yediği iddia edildi.



Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; meydana yakın bir restorana yanındaki iki işadamı ve iki koruma ile giren Öz'ü tanıyan kişi, "Utanmadan buralarda geziyor musun?" diye sorup FETÖ'cü savcıyı yumrukladığı öğrenildi.

Burnu kanayan Öz'ün tartışma çıkarmadan başka bir mekâna doğru yöneldiği bilgisi geldi. Speyer'e yakın kent olan Mannheim'daki diğer restoranda cam kenarında Öz'le oturan 4 kişilik ekip kamera tarafından görüntülendi.



Öz'ün, bu olaydan sonra sık sık tipini değiştirdiği, fazla dışarı çıkmamaya özen gösterdiği öğrenildi.