Firari sanık Adil Öksüz'ün darbe girişiminden 6 ay önceki Bylock mesajları deşifre edildi

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu ve 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde kritik bir rol üstlendiği öne sürülen Adil Öksüz'ün ByLock yazışmaları deşifre edildi.

'FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın firari sanıklarından Adil Öksüz'ün ByLock yazışmaları deşifre edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerince yapılan çalışmalarda, Öksüz'ün 10 Ağustos 2014'ten 2 Şubat 2016'ya kadar aktif ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Deşifre edilen yazışmalarda Öksüz'ün kendisi gibi örgütün mahrem yapısında görevli kişilere Fethullah Gülen'in mesajlarını ilettiği ortaya çıktı. Öksüz'ün 29 Ocak 2016'da örgüt yöneticilerinin olduğu gruba attığı ve darbe iması içeren mesajda, "Hocaefendi (FETÖ elebaşı) imtihanın zorlaşacağını söylemiş ve şöyle bir müjde vermiş. Bu yıl süfyaniyetin yıkılış yılı" ifadeleri dikkati çekti.