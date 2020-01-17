Firari sanık Adil Öksüz'ün darbe girişiminden 6 ay önceki Bylock mesajları deşifre edildi

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu ve 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde kritik bir rol üstlendiği öne sürülen Adil Öksüz'ün ByLock yazışmaları deşifre edildi.
'FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın firari sanıklarından Adil Öksüz'ün ByLock yazışmaları deşifre edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerince yapılan çalışmalarda, Öksüz'ün 10 Ağustos 2014'ten 2 Şubat 2016'ya kadar aktif ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Deşifre edilen yazışmalarda Öksüz'ün kendisi gibi örgütün mahrem yapısında görevli kişilere Fethullah Gülen'in mesajlarını ilettiği ortaya çıktı. Öksüz'ün 29 Ocak 2016'da örgüt yöneticilerinin olduğu gruba attığı ve darbe iması içeren mesajda, "Hocaefendi (FETÖ elebaşı) imtihanın zorlaşacağını söylemiş ve şöyle bir müjde vermiş. Bu yıl süfyaniyetin yıkılış yılı" ifadeleri dikkati çekti.
Öksüz'ün Türkiye'de bulunan örgüt yöneticileriyle motivasyon içerikli yazışmalar yaptığı da belirtiliyor. Darbe girişiminden önce 'FETÖ' soruşturmalarında tutuklananları motive etmek için atıldığı belirtilen mesajda, "Bu zamanın ehemmiyetinden bahsetmiş. Bu zamanda hizmet edenlerin şanslı olduğunu söylemiş. 'En çok üzüldüğüm esnaf abiler ve ablalar. Yoksa alsınlar görev yapan arkadaşları, yatsın onlar.' demiş" ifadeleri yer alıyor.
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Ne olmuştu?
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanmaları tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde kritik bir rol üstlendiği öne sürülen Adil Öksüz, 16 Temmuz sabahı Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı çevresinde yakalanmış, 18 Temmuz Pazartesi getirildiği Ankara Batı Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcının karara itirazının da asliye ceza hakimi tarafından delil yetersizliğinden reddedilmesi üzerine Öksüz, Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karışmıştı. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz'ün, darbe girişiminden 3 gün sonra Ankara'dan uçakla İstanbul'a gittiği, 19 Temmuz'da Sakarya'nın Akyazı ilçesine geçtiği belirlenmişti. Almanya'da olduğu öne sürülen Öksüz, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alıyor.
Süfyan: hadislerde ahir zamanda Mehdi'den önce çıkıp Müslümanlara zulmedeceği ileri sürülen bir tirandır. Kendisini Mehdinin öldüreceğine inanılmaktadır.