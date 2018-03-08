T24 LogoT24 Logo
Gündem

Firari katil zanlısı 9 yıl sonra yakalandı

BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- MANİSA’da işlenen bir cinayet suçundan aranan 9 yıllık firari A

08 Mart 2018 03:04

BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- MANİSA’da işlenen bir cinayet suçundan aranan 9 yıllık firari A.D., Balıkesir’de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 2009 yılında meydana gelen cinayet olayının katil zanlısı olarak, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Balıkesir doğumlu firari sanık A.D., Burhaniye ilçesinde yakalandı.
Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, 5 gün süren takip ve araştırması neticesinde A.D.\'nin adresi belirlendi. Katil zanlısı, polise sahte kimlik ibraz etse de yakalanmaktan kurtulamadı.
Hakkında, ‘Resmi Belgede Tahrifat ve Sahtecilik’ suçundan da ayrıca adli işlem yapılan A.D.\'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURHANİYE Balıkesir DHA MANİSAdaBalıkesirdeManisanın AkhisarBalıkesirBurhaniyeEmniyet MüdürlüğüneAsayiş Büro AmirliğiKatilHakkındaBelgede TahrifatSahtecilikFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24