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FİRARİ HÜKÜMLÜLERDEN BİRİ HAVSA'DA YAKALANDI EDİRNE (A.A)

13 Eylül 2010 17:17

-FİRARİ HÜKÜMLÜLERDEN BİRİ HAVSA'DA YAKALANDI EDİRNE (A.A) - 13.09.2010 - Edirne Kapalı Cezaevinden dün gece firar eden 3 hükümlüden 1'i yakalandı. Alınan bilgiye göre, Edirne Kapalı Cezaevinde aynı koğuşta kalan adam öldürme suçundan hükümlü Malatyalı Hüseyin Efe, hırsızlık suçundan hükümlü Bayburtlu Burhan Bozbey ile Tokatlı Metin Cantürk (38), Ramazan Bayramı'nda askerlerin nöbet değişim saatlerini ve nöbet yerlerini takip etti. Uygun zamanı kollayan 3 hükümlü, dün gece kaldıkları koğuşun demir parmaklarını aralayarak 2. kattan bahçeye, daha sonra da 3 metre boyundaki dikenli tel örgülerle çevrili duvardan atlayarak kaçtı. Bu arada, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Selami Hatipoğlu ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selman Kömürcü, Edirne Kapalı Cezaevinde incelemelerde bulundu. Firar eden hükümlülerden Burhan Bozbey (26) Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan kontrollerde yakalandı.  Burhan Bozbey'in, sorgusu sürerken, emniyet ve jandarma ekipleri, Edirne başta olmak üzere Kırklareli ve Tekirdağ illerinde kentin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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