Firari hükümlü, damdan dama kaçarken yakalandı

ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak ağır yaralamaktan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Polat Bilişik (44), damdan adama atlayarak kaçmak isterken yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde 5 yıl önce Selahattin Sevinç\'i pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladığı gerekçesiyle hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen firari Polat Bilişik\'in Levent Mahallesi\'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, eve girmek istedi. Bu sırada firari hükümlü, saklandığı evin damına çıktı. Polisler de hükümlüyü kovalamaya başladı. Hükümlü damdan dama atlayıp kaçarken, polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Bilişik, sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından tutuklandı.



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