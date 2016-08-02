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15 Temmuz Darbe Girişimi

Firari general ve amirallerin kimlikleri ortaya çıktı

Bakan Işık, 9'u general, 311 askerin firar ettiğini açıklamıştı

02 Ağustos 2016 21:39

15 Temmuz darbe girişiminin ardından firar eden üst rütbeli subayların arasında iki tümamiral, dört tuğamiral ve bir tuğgeneralin bulunduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, darbe girişiminin ardından dokuzu general ve amiral 311 askerin firar ettiğini açıklamıştı.

Firar eden general ve amirallerin arasında eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tümamiral Hayrettin İmran, eski Kuzey Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekinci de bulunuyor.

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanı Veysel Kösele'yi Yavuz Fırkateyni'nde alıkoyan askerleri komuta ettiği bildirilen söz konusu isimler, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kaçmış, İzmit'te iskeleye çıktıktan sonra ise kendilerini bekleyen araçla firar etmişti.

Firar eden amirallerin arasında bulunan Tuğamiral İrfan Arabacı'nın da yetki alanında olmamasına rağmen darbe girişiminin olduğu gece karargahtaki harekat merkezine inip, gemilerin denize açılmaları emir mesajını ilgili yerlere gönderilmesi talimatını verdiği belirtildi.

 

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