-FİRARİ GENENALLER ROMA'DA ROMA (A.A) - 30.05.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ordusundan İtalya'ya kaçan 5 general, subaylara muhalefeti destekleme konusunda kendilerine katılmaları çağrısında bulundu. İtalya dışişleri bakanlığı yetkilileri Roma'da yaptıkları basın toplantısında Libya'dan kaçan generallerle iki albay ve bir binbaşıyı kamuoyuna tanıttı. General Melud Mesud Halase, toplantıda yaptığı konuşmada, Kaddafi'nin kuvvetlerinin isyanın başlamasından öncekine kıyasla yüzde 20 oranında etkinliği kaldığını, hala kendisine bağlı en fazla 10 generalin bulunduğunu söyledi. Libyalı muhaliflerin kurduğu Milli Geçiş Konseyi'nden Mahmud Şamam da, Trablus ve muhaliflerin elindeki Misrata'daki başka subayların da Tunus'a kaçtığını söyledi. El Arabiye televizyonunun altyazı olarak geçtiği bir haberde, 120 subayın Muammer Kaddafi'nin ordusundan kaçarak Roma'ya gittiği bildirilmişti.