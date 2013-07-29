Firari deve şişme botla kurtarıldı

Fethiye'nin Ölüdeniz beldesindeki Kelebekler Vadisinde mahsur kalan deve, şişme bota alınarak yaklaşık 1 saatlik deniz yolculuğuyla kurtarıldı.



Bir süre devesini arayan Özvardar, devesinin Kelebekler Vadisi'nde olduğunu öğrenince durumu Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz'a bildirerek yardım istedi.

Bunun üzerine şişme bota binerek deveyi kurtarmaya giden ekipler, ormanlık alanda başı boş gezen deveyi bota bindirmekte başarılı olamayınca uyuşturucu iğneyle deveyi uyutarak bota bindirdi.

Yaklaşık 1 saatlik deniz yolculuğuyla Ölüdeniz'e getirilen deve, turistlerin şaşkın bakışları arasında sahile indirilip sahibine teslim edildi.

Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, firar eden devenin kurtarılması için bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Kelebekler Vadisi'ne giden tur teknelerinde hayvan taşımanın tehlikeli ve yasak olmasından deveyi şişme botla kurtardıklarını dile getiren Yılmaz, "Deveyi herhangi bir sorun olmadan sahile getirdik. Yaptığımız kurtarma operasyonu turistler tarafından da alkışlarla karşılandı. Mübarek ramazan günü bir canlıya faydamız dokunduysa ne mutlu bize" diye konuştu.